Вчерашние макароны больше не разогреваю: разбиваю 2 яйца, сыплю горсть сыра — и получаю целую сковороду горячего ужина

После ужина в кастрюле нередко остаётся порция макарон, которую на следующий день уже никто не хочет есть. Но выбрасывать готовый гарнир необязательно. Из него можно сделать большую румяную запеканку прямо на сковороде — с расплавленным сыром, нежной серединкой и аппетитной корочкой.

Для такого блюда достаточно двух яиц, горсти сыра и нескольких простых добавок. По принципу приготовления оно напоминает итальянскую frittata di pasta — макаронную фриттату, которую готовят из оставшейся пасты. Получается полноценный ужин без духовки и долгой подготовки.

Какие продукты понадобятся

На сковороду диаметром 22–24 см:

готовые макароны — 350–400 г;

яйца — 2 шт.;

твёрдый сыр — 80–100 г;

молоко — 3 ст. л.;

репчатый лук — ½ небольшой головки;

сливочное масло — 15 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу;

сушёный чеснок — ½ ч. л.;

свежая зелень — по желанию.

Подойдут рожки, спиральки, перья и даже спагетти. Особенно удобно использовать макароны, которые уже успели остыть: они лучше сохраняют форму при перемешивании.

Важно, чтобы остатки макарон после предыдущего приготовления были своевременно охлаждены и хранились в холодильнике. Если они долго простояли на столе, использовать их повторно не следует.

Как приготовить макаронную запеканку на сковороде

Переложите готовые макароны в глубокую миску. Если они слиплись, аккуратно разделите их вилкой. Очистите лук и нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук 3–4 минуты до мягкости. Натрите сыр на крупной тёрке. Примерно две трети добавьте к макаронам, а остальное оставьте для верхнего слоя. В отдельной миске разбейте два яйца, влейте молоко, добавьте чёрный перец и сушёный чеснок. Слегка взбейте вилкой до однородности. Соедините макароны с обжаренным луком, сыром и яичной смесью. Перемешайте, чтобы заливка равномерно распределилась между макаронами. Добавьте в сковороду сливочное масло и растопите его на слабом огне. Переложите макаронную массу и разровняйте лопаткой. Слегка прижмите макароны ко дну, чтобы получился равномерный слой. Посыпьте оставшимся сыром. Накройте сковороду крышкой и готовьте на небольшом огне примерно 10–12 минут. За это время яичная смесь должна схватиться, а нижняя часть — приобрести золотистую корочку. Проверьте середину. Если сверху ещё заметна жидкая яичная масса, продолжайте готовить под крышкой несколько минут. Для более равномерного приготовления можно аккуратно перевернуть запеканку с помощью широкой тарелки и подрумянить вторую сторону ещё 2–3 минуты. Снимите сковороду с огня, оставьте блюдо под крышкой на 3 минуты, затем нарежьте на порции.

Если макароны уже готовы, на приготовление ужина уйдёт около 20 минут.

Почему макароны превращаются в нежную запеканку

Главный секрет блюда — сочетание яиц и сыра. Во время нагревания яичная смесь постепенно густеет и соединяет макароны в единый пласт.

Сыр расплавляется между ними, создавая мягкую, слегка тягучую текстуру. А там, где макароны соприкасаются с горячей сковородой, появляется аппетитная поджаристая корочка.

Молоко делает яичную заливку нежнее, но добавлять его слишком много не стоит. Избыток жидкости помешает запеканке держать форму.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: выбирайте сковороду с толстым дном и готовьте на небольшом огне. Если нагрев будет слишком сильным, нижний слой быстро подгорит, а яйца в середине останутся сырыми. Не торопитесь нарезать запеканку сразу после приготовления — за несколько минут она станет плотнее и будет лучше держать форму.

Что ещё можно добавить к макаронам

Этот рецепт удобен тем, что его легко менять в зависимости от содержимого холодильника.

Если осталось немного ветчины или варёной колбасы, нарежьте её небольшими кубиками и добавьте к макаронам перед приготовлением.

Хорошо подойдут и овощи: сладкий перец, помидоры без лишнего сока, брокколи или обжаренные шампиньоны. Главное — предварительно приготовить продукты, которые выделяют много влаги.

Для более насыщенного вкуса можно использовать два вида сыра. Например, смешать обычный твёрдый сыр с небольшим количеством моцареллы.

А если хочется сделать блюдо ароматнее, добавьте свежий укроп, петрушку или щепотку итальянских трав.

С чем подавать макаронную запеканку

Горячая запеканка хорошо сочетается со свежими овощами. Достаточно нарезать огурцы и помидоры или приготовить простой салат из капусты.

Можно подать её с томатным соусом. Он добавит лёгкую кислинку и подчеркнёт вкус расплавленного сыра.

Ещё один вариант — сметанный соус с чесноком и зеленью. Особенно хорошо он подходит к запеканке с румяной корочкой.

Макаронную фриттату удобно нарезать треугольниками, как пиццу. В таком виде её легко разложить по тарелкам, а небольшие кусочки можно подать даже в качестве горячей закуски.

Такой ужин помогает использовать оставшиеся макароны без дополнительных затрат. Всего два яйца, немного сыра и сковорода — и привычный гарнир превращается в новое сытное блюдо для всей семьи.

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