Корейцы из обычной картошки делают такое, что драники отдыхают: ни грамма муки, а хрустит почти как чипсы

Картофельные драники давно стали привычным блюдом, но в корейской кухне есть свой способ превратить обычную картошку в румяную лепёшку. Называется она камджа-чон (gamja-jeon). Для приготовления не нужны ни яйца, ни мука, ни сложные ингредиенты.

Главный секрет заключается в картофельном крахмале, который помогает соединить натёртый картофель без дополнительных добавок. На сковороде лепёшка приобретает золотистую корочку с хрустящими краями, а внутри остаётся нежной. Особенно вкусно подавать её горячей, с простым соусом на основе соевого соуса.

Какие продукты понадобятся

На 3–4 небольшие лепёшки:

картофель — 500 г;

репчатый лук — ½ небольшой головки;

соль — ½ ч. л.;

растительное масло — 2–3 ст. л.

Для соуса:

соевый соус — 2 ст. л.;

вода — 1 ст. л.;

рисовый или яблочный уксус — 1 ч. л.;

сахар — ½ ч. л.;

кунжут — по желанию.

Для рецепта лучше выбирать картофель с высоким содержанием крахмала. Из него лепёшки получаются более плотными и легче переворачиваются.

Как приготовить корейские картофельные лепёшки

Очистите картофель и натрите его на самой мелкой тёрке. Должна получиться влажная масса, похожая на густое пюре. Натрите половину луковицы и смешайте с картофелем. Лук придаст блюду лёгкий аромат и поможет немного замедлить потемнение картофельной массы. Переложите смесь в мелкое сито, установленное над глубокой миской. Оставьте на 5 минут, чтобы стекла лишняя жидкость. При необходимости слегка прижмите картофель ложкой. Не выливайте собранную жидкость сразу. Оставьте её на несколько минут: на дне миски постепенно осядет белый картофельный крахмал. Осторожно слейте верхнюю жидкость, сохранив крахмальный осадок. Добавьте его обратно к натёртому картофелю. Посолите массу и тщательно перемешайте. Она должна быть влажной, но не водянистой. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выложите несколько ложек картофельной массы и распределите тонким слоем толщиной около 3–5 мм. Обжаривайте лепёшку примерно 4–5 минут, пока снизу не появится уверенная золотистая корочка, а края не начнут подсыхать. Осторожно переверните широкой лопаткой и готовьте ещё 3–4 минуты. При необходимости добавьте немного масла по краям. Переложите готовую лепёшку на решётку или бумажное полотенце. Аналогичным образом приготовьте оставшуюся картофельную массу.

Для соуса смешайте соевый соус, воду, уксус и сахар. При желании добавьте немного кунжута.

Весь процесс займёт около 30 минут.

Почему лепёшки держат форму без муки и яиц

Картофель содержит природный крахмал, который при нагревании связывает измельчённую массу. Поэтому для приготовления камджа-чон не обязательно добавлять пшеничную муку или яйца.

Особенно важно сохранить крахмал, осевший на дне миски после отжимания картофеля. Именно он помогает лепёшкам не распадаться во время переворачивания.

Тонкий слой картофельной массы быстрее теряет влагу на поверхности, благодаря чему образуется румяная корочка. При этом середина остаётся мягкой.

В отличие от классических драников, где картофель часто натирают на крупной тёрке, здесь используется более мелкое измельчение. Поэтому готовая лепёшка получается однороднее.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: для максимально хрустящих краёв не делайте лепёшки толстыми и не накрывайте сковороду крышкой. Под крышкой скапливается пар, который размягчает поверхность. Готовые лепёшки лучше подавать сразу, пока корочка не потеряла хруст.

Какие ошибки мешают получить хрустящую корочку

Самая распространённая ошибка — слишком влажная картофельная масса. Если не удалить лишний сок, лепёшки будут скорее тушиться, чем обжариваться.

Вторая проблема — недостаточно разогретая сковорода. Картофель начнёт впитывать масло, а золотистая корочка будет образовываться медленно.

Не стоит и постоянно переворачивать лепёшку. Лучше дождаться, пока нижняя сторона хорошо подрумянится и станет достаточно прочной.

Наконец, важно не складывать готовые лепёшки стопкой. Горячий пар быстро размягчит хрустящие края.

С чем подают камджа-чон в Корее

Традиционно картофельные лепёшки подают с соусом на основе соевого соуса и уксуса. Его солоноватый вкус и лёгкая кислинка хорошо сочетаются с жареным картофелем.

В домашнем варианте можно добавить в соус немного зелёного лука или щепотку молотого перца.

Камджа-чон подходит как самостоятельная закуска или дополнение к основному блюду. Особенно хорошо он сочетается со свежими овощами и салатами.

При желании можно приготовить несколько маленьких лепёшек вместо одной большой. Они быстрее подрумяниваются, их удобнее переворачивать и подавать порционно.

Корейский способ приготовления показывает, что даже из обычной картошки можно сделать интересное блюдо без муки и яиц. Главное — сохранить природный крахмал, удалить лишнюю влагу и хорошо подрумянить лепёшки на сковороде.

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