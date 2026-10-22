Казанская архитектурная школа отмечает 60-летие

Казанской архитектурной школе исполняется 60 лет. Об этом рассказал ректор КГАСУ Рашит Низамов. История школы началась в 1966 году, когда в Казанском инженерно-строительном институте, ныне КГАСУ, стали готовить архитекторов. За это время она получила признание не только в Татарстане и России, но и за границей.

По словам Низамова, школа держится на преемственности поколений и индивидуальных концепциях. Главное — люди: известные архитекторы, дизайнеры, реставраторы и градостроители, а также их реализованные проекты. Ректор особо отметил атмосферу свободы творчества и корпоративные отношения, которые складывались шесть десятилетий. Именно в таких условиях, считает он, рождаются креативные проекты и талантливые личности. А сочетание с инженерной подготовкой и междисциплинарным подходом дает Казанской школе преимущество.

Студенты КГАСУ еще во время учебы проходят отбор в международные бюро, например в Sterling Presser в Берлине. За последние пять лет стажировки в ведущих бюро мира получили около 50–60 человек. Среди партнеров — Atelier Tsuyoshi Tane Architects, Herzog & de Meuron, ОМА и другие. Кроме того, учащиеся становятся лауреатами престижных конкурсов: LafargeHolcim Award, Velux International Award, International Finsa Award. Есть победы в США и Великобритании, успех в Нью-Йоркском конкурсе идей гостиниц будущего, первые места в конкурсах на медицинские объекты и графические работы.

В КГАСУ за десять лет создали научно-образовательные центры международного уровня, в том числе BFFT.space, «Урбан», «Яктылык», «Свет», «Архфизика», «Наследие», «Архитектор», «Дизайн» и детскую школу «ДАШКА». Студенты участвуют в реальных проектах. Среди них — реновация интерьеров и экстерьеров аэропорта Казани, генплан Набережных Челнов, концепция устойчивого развития Чистополя, технопарк «КАМАЗ», мастер-план Адмиралтейской слободы, развитие «Восточной дуги» и исторических районов Казани. Также выполнялись реставрационные работы: Апанаевская мечеть, церковь Сергия Радонежского, Дом Сандецкого, Никольская церковь Успенского монастыря, Александровский пассаж.

В ноябре в Казани пройдет форум «Международная строительная неделя БРИКС». Ректор ждет партнеров из университетов и архитектурных бюро Китая и Малайзии, чтобы обсудить подготовку архитекторов, стажировки и совместные программы. Низамов видит перспективы в сотрудничестве с Китаем. Через пять лет он хотел бы говорить о реализованных проектах, в основу которых легли концепции студентов, и о том, что о Казанской архитектурной школе говорят как о самостоятельном явлении.