Картошку больше не жарю ломтиками: режу тонкими кружочками, заливаю яйцами — получается толстый пирог на всю сковороду

Картошку обычно жарят привычными ломтиками или превращают в пюре, но из тех же продуктов можно приготовить совсем другое блюдо. Если нарезать клубни тонкими кружочками, соединить с яйцами и довести до готовности под крышкой, получится толстый картофельный пирог с румяной корочкой и нежной серединкой.

По принципу приготовления он напоминает испанскую тортилью — знаменитое блюдо из картофеля, яиц и лука. Такой пирог можно подать на завтрак, обед или ужин. Он получается сытным, хорошо держит форму и не требует ни муки, ни сложного теста.

Какие продукты понадобятся

На сковороду диаметром 20–22 см:

картофель — 600 г;

яйца — 5 шт.;

репчатый лук — 1 средняя головка;

растительное масло — 3–4 ст. л.;

соль — ¾ ч. л. или по вкусу;

чёрный перец — по вкусу;

сладкая паприка — ½ ч. л. по желанию;

свежая петрушка — несколько веточек.

Для такого пирога лучше выбирать картофель, который хорошо сохраняет форму после приготовления. Кружочки должны стать мягкими, но не разваливаться при перемешивании.

Как приготовить картофельный пирог на сковороде

Очистите картофель и нарежьте тонкими кружочками толщиной около 2–3 мм. Удобнее всего использовать овощерезку, но подойдёт и обычный острый нож. Очистите лук и нарежьте тонкими полукольцами. Разогрейте в сковороде растительное масло на среднем огне. Выложите картофель и лук, слегка посолите. Уменьшите нагрев, накройте сковороду крышкой и готовьте примерно 12–15 минут, периодически осторожно перемешивая. Картофель должен стать мягким, но не обязательно сильно подрумяниться. Пока овощи готовятся, разбейте яйца в глубокую миску. Добавьте оставшуюся соль, чёрный перец и паприку. Перемешайте вилкой до однородности. Снимите готовый картофель с огня. Если в сковороде осталось много масла, аккуратно слейте излишки. Переложите картофель с луком в яичную смесь и осторожно перемешайте, стараясь сохранить форму кружочков. Оставьте на 3–5 минут. Слегка смажьте чистую сковороду растительным маслом и разогрейте на слабом огне. Выложите картофельно-яичную массу, распределив её ровным толстым слоем. Накройте крышкой и готовьте примерно 8–12 минут. Нижняя часть должна подрумяниться, а верх — заметно загустеть. Когда пирог станет достаточно плотным, накройте сковороду большой плоской тарелкой. Осторожно переверните его на тарелку, затем верните в сковороду необжаренной стороной вниз. Готовьте ещё 5–7 минут на слабом огне до полного схватывания яичной массы. При необходимости увеличьте время, особенно если пирог получился высоким. Переложите готовую тортилью на блюдо и оставьте на 5 минут. Затем нарежьте треугольными кусочками, как обычный пирог.

Общее время приготовления составляет около 40–45 минут.

Почему картофельный пирог получается толстым и нежным

Главный секрет блюда — предварительное приготовление картофеля. Если сразу залить сырые кружочки яйцами, они могут остаться твёрдыми даже тогда, когда яичная масса уже полностью схватится.

Поэтому сначала картофель доводят почти до готовности на сковороде, а затем соединяют с яйцами.

Во время второго этапа яйца постепенно густеют и скрепляют картофельные слои. Благодаря этому получается плотный пирог, который можно нарезать аккуратными порциями.

Лук придаёт начинке лёгкую сладость, а небольшое количество масла помогает сохранить мягкость картофеля.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: используйте сковороду небольшого диаметра. Если распределить указанное количество продуктов по слишком широкой поверхности, получится тонкий омлет с картофелем, а не высокий пирог. И обязательно готовьте на слабом огне, чтобы середина успела пропечься.

Какие ошибки могут испортить тортилью

Самая распространённая ошибка — слишком толстая нарезка картофеля. Крупные кружочки готовятся дольше и хуже соединяются с яичной смесью.

Не стоит также сильно зажаривать картофель на первом этапе. Для тортильи важнее мягкость, чем хрустящая корочка.

Ещё одна проблема — недостаточное количество яиц. Если их слишком мало, пирог будет рассыпаться при нарезке.

Наконец, не торопитесь переворачивать тортилью. Сначала нижний слой должен хорошо схватиться, иначе пирог может развалиться.

Как разнообразить картофельный пирог

Классическое сочетание картофеля, лука и яиц вкусно само по себе, но при желании рецепт можно немного изменить.

Например, добавить в яичную смесь мелко нарезанную зелень или щепотку сушёного чеснока.

Если в холодильнике остался небольшой кусочек сыра, его можно натереть и распределить между картофельными слоями. Получится более насыщенный вкус и нежная сырная серединка.

Для сытного варианта подойдёт немного заранее обжаренных грибов или ветчины. Однако добавок не должно быть слишком много, иначе пирог будет хуже держать форму.

С чем подавать картофельную тортилью

Такой пирог хорош и горячим, и тёплым. В Испании тортилью нередко подают даже остывшей, нарезая небольшими порциями.

Для домашнего ужина к ней подойдут свежие помидоры, огурцы или лёгкий овощной салат.

Можно приготовить простой соус из сметаны, чеснока и зелени. Он хорошо сочетается с нежным картофелем и делает вкус более выразительным.

Картофельная тортилья особенно удобна, когда нужно накормить семью из самых обычных продуктов. Несколько картофелин, яйца и луковица превращаются в высокий домашний пирог, который выглядит гораздо интереснее привычной жареной картошки.

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