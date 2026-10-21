Рис больше не разогреваю на следующий день: превращаю его в итальянские суппли с расплавленной начинкой

Вчерашний рис часто отправляется обратно на сковороду с маслом или превращается в обычную кашу. Но итальянцы придумали куда более интересный способ его использовать. В Риме готовят суппли — небольшие рисовые крокеты с хрустящей корочкой и тягучей сырной начинкой.

Стоит разломить горячий суппли пополам, и между половинками потянется расплавленная моцарелла. Именно поэтому традиционную римскую закуску называют supplì al telefono — «суппли по телефону». Блюдо напоминает знаменитые аранчини, но обычно имеет вытянутую форму и особенно популярно в римской кухне.

Какие продукты понадобятся

На 8–10 суппли:

готовый отварной рис — 500 г;

томатная паста — 2 ст. л.;

моцарелла для пиццы — 120 г;

твёрдый сыр — 40 г;

яйцо — 1 шт.;

панировочные сухари — 100 г;

пшеничная мука — 2 ст. л.;

вода — 50–70 мл;

сушёный базилик — ½ ч. л.;

соль и чёрный перец — по вкусу;

растительное масло — для обжаривания.

Лучше использовать круглозёрный рис: он содержит больше крахмала и хорошо держит форму. Подойдёт и вчерашний рис, если после приготовления его быстро охладили, убрали в холодильник и хранили не дольше суток.

Как приготовить итальянские суппли

Переложите готовый рис в сковороду, добавьте томатную пасту, воду, сушёный базилик и немного чёрного перца. Прогревайте 3–4 минуты, помешивая, пока рис не приобретёт равномерный томатный оттенок, а лишняя жидкость не испарится. Снимите сковороду с огня, вмешайте мелко натёртый твёрдый сыр. Попробуйте и при необходимости добавьте соль. Полностью остудите рисовую массу. Она должна стать достаточно плотной, чтобы из неё можно было сформировать крокеты. Если рис рассыпается, слегка разомните часть зёрен ложкой. Нарежьте моцареллу небольшими брусочками длиной около 3 см. Если используете свежую моцареллу в рассоле, тщательно обсушите её бумажными полотенцами. Смочите руки водой, возьмите примерно две столовые ложки риса и сформируйте лепёшку. Положите в центр кусочек моцареллы. Закройте сыр рисом со всех сторон и придайте заготовке вытянутую овальную форму. Убедитесь, что начинка нигде не выступает наружу. Подготовьте три тарелки: с мукой, взбитым яйцом и панировочными сухарями. Последовательно обваляйте каждый суппли в муке, яйце и сухарях. Налейте в небольшую глубокую сковороду или сотейник растительное масло слоем около 2–3 см. Разогрейте до 170–175 °C. Обжаривайте суппли небольшими партиями примерно 3–5 минут, осторожно переворачивая, пока поверхность не станет равномерно золотистой. Переложите готовые крокеты на бумажное полотенце и оставьте на пару минут. Подавайте тёплыми, пока сырная начинка остаётся расплавленной.

Если рис уже готов, на приготовление суппли потребуется около 30 минут, не считая времени на охлаждение рисовой массы.

Почему суппли получаются хрустящими снаружи и нежными внутри

Главная особенность этого блюда — контраст текстур. Панировочные сухари при обжаривании образуют плотную золотистую корочку, а рис внутри остаётся мягким.

Томатная паста придаёт рису насыщенный вкус и лёгкую кислинку. Твёрдый сыр делает основу ароматнее, а моцарелла создаёт ту самую тягучую начинку, благодаря которой суппли стали известны далеко за пределами Италии.

При этом важно не добавлять слишком много жидкости. Если рисовая масса получится водянистой, крокеты могут потерять форму во время жарки.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: после формирования уберите суппли в холодильник на 15–20 минут. Охлаждённые заготовки лучше держат форму и меньше рискуют раскрыться при обжаривании. А чтобы сыр красиво тянулся, используйте моцареллу с хорошими плавильными свойствами.

Можно ли приготовить суппли в духовке

Если не хочется обжаривать крокеты в масле, их можно запечь.

Разложите заготовки на противне с пергаментом, слегка смажьте поверхность растительным маслом и поставьте в духовку, разогретую до 200 °C. Выпекайте примерно 15–20 минут до золотистого цвета.

Для более выраженной корочки можно заранее слегка подрумянить панировочные сухари на сухой сковороде.

Запечённые суппли получатся менее жирными, но их оболочка будет отличаться от традиционной жареной версии.

С чем подавать итальянские рисовые крокеты

В Риме суппли часто едят как самостоятельную горячую закуску. Их удобно подавать перед основным блюдом или готовить для семейного ужина.

Хорошим дополнением станет простой томатный соус с базиликом и чесноком. Он подчеркнёт вкус риса и сыра, не перебивая аромат начинки.

Можно также подать суппли с салатом из свежих помидоров и зелени. Такое сочетание сделает ужин менее тяжёлым.

Если хочется разнообразить рецепт, внутрь можно добавить немного обжаренных шампиньонов или мелко нарезанной ветчины. Однако именно моцарелла остаётся главным ингредиентом, который создаёт характерную тягучую серединку.

Итальянские суппли — отличный способ использовать оставшийся рис и превратить его в совершенно новое блюдо. Хрустящая корочка, ароматная томатная основа и расплавленный сыр делают эти небольшие крокеты гораздо интереснее обычного разогретого гарнира.

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