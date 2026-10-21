Итальянцы называют это печенье «Поцелуй дамы»: готовлю необычный десерт из двух половинок с шоколадной прослойкой

В Италии умеют превращать самые простые ингредиенты в изящные десерты. Один из таких примеров — печенье «Поцелуй дамы», или Baci di dama. Две маленькие рассыпчатые половинки соединяют тонким слоем шоколада, и получается лакомство, которое выглядит так, будто его только что принесли из дорогой кондитерской.

Родиной этого печенья считается итальянский Пьемонт. Своё романтичное название десерт получил благодаря форме: две округлые половинки, соединённые шоколадом, напоминают губы перед поцелуем. При этом готовится печенье из доступных продуктов, а главная сложность — дождаться, пока шоколадная прослойка застынет.

Какие продукты понадобятся

На 20–24 готовых печенья:

пшеничная мука — 120 г;

миндальная мука — 120 г;

сливочное масло — 120 г;

сахарная пудра — 100 г;

тёмный шоколад — 80 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — небольшая щепотка.

Вместо миндальной муки можно использовать очищенный миндаль, измельчённый в мелкую крошку. В некоторых традиционных вариантах итальянского печенья используют фундук. Он придаёт десерту более выраженный ореховый аромат.

Сливочное масло должно быть холодным, но не замороженным. Это поможет получить правильную рассыпчатую текстуру.

Как приготовить итальянское печенье «Поцелуй дамы»

В глубокой миске соедините пшеничную и миндальную муку. Добавьте сахарную пудру, ванильный сахар и щепотку соли. Нарежьте холодное сливочное масло небольшими кубиками и добавьте к сухим ингредиентам. Быстро разотрите массу руками до образования мелкой крошки. Затем соберите её в однородное тесто. Долго вымешивать не нужно, иначе печенье может получиться слишком плотным. Заверните тесто в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 40–60 минут. Охлаждение поможет печенью сохранить форму при выпекании. Разогрейте духовку до 160 °C. Застелите противень пергаментной бумагой. Разделите охлаждённое тесто на небольшие кусочки весом примерно 9–10 г. Скатайте из каждого аккуратный шарик. Всего должно получиться около 40–48 заготовок. Разложите шарики на противне, оставляя между ними небольшое расстояние. Придавливать их не нужно: во время выпекания нижняя часть слегка расплющится самостоятельно. Поставьте противень в холодильник ещё на 10–15 минут, затем отправьте в духовку. Выпекайте примерно 15–18 минут. Печенье должно остаться светлым, с едва заметным золотистым оттенком снизу. Достаньте заготовки из духовки и полностью остудите на противне. Пока печенье горячее, оно очень хрупкое и может легко раскрошиться. Растопите шоколад на водяной бане или короткими импульсами в микроволновой печи, каждый раз перемешивая. Нанесите небольшое количество шоколада на плоскую сторону одной половинки и соедините со второй. Не сдавливайте слишком сильно. Оставьте готовое печенье при прохладной комнатной температуре до застывания шоколада.

В результате получатся небольшие округлые печенья с нежной шоколадной прослойкой.

Почему печенье получается таким рассыпчатым

Особенность Baci di dama — отсутствие яиц в тесте. Основу составляют сливочное масло, мука, сахар и молотые орехи.

Миндальная мука придаёт выпечке нежную текстуру и характерный ореховый вкус. А сливочное масло делает печенье рассыпчатым, благодаря чему оно буквально тает во рту.

Очень важно соблюдать температурный режим. Если масло слишком сильно размягчится ещё до выпекания, шарики могут растечься по противню и потерять округлую форму.

Поэтому охлаждение теста — не формальность, а один из главных этапов приготовления.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: старайтесь делать все шарики одинакового размера. Тогда половинки будет проще соединять попарно, а готовое печенье получится аккуратным. Для удобства можно использовать кухонные весы или небольшую мерную ложку.

Какой шоколад лучше выбрать

В традиционном варианте часто используют тёмный шоколад. Его лёгкая горчинка хорошо уравновешивает сладкое ореховое тесто.

Если хочется более мягкого вкуса, подойдёт молочный шоколад. Однако десерт в этом случае получится заметно слаще.

Любителям необычных сочетаний можно попробовать шоколад с высоким содержанием какао. Особенно хорошо он сочетается с фундуком.

Важно не наносить слишком много начинки. Шоколад должен лишь соединять две половинки, а не выступать толстым слоем по краям.

Как подавать и хранить «Поцелуй дамы»

В Италии такое печенье часто подают к эспрессо или капучино. Оно также хорошо сочетается с чёрным чаем и горячим шоколадом.

Готовые Baci di dama удобно хранить в герметичном контейнере в прохладном сухом месте примерно 5–7 дней. Если дома жарко и шоколад начинает размягчаться, лучше убрать десерт в холодильник, а перед подачей ненадолго оставить при комнатной температуре.

Печенье можно приготовить и в подарок. Небольшие круглые половинки с шоколадной прослойкой красиво смотрятся в коробке, особенно если переложить их пергаментом.

Итальянский «Поцелуй дамы» — удачный пример десерта, для которого не нужны сложные украшения и кондитерские инструменты. Достаточно правильно охладить тесто, не передержать печенье в духовке и аккуратно соединить половинки шоколадом. Получается нежное ореховое лакомство, которое вполне может заменить привычное магазинное печенье к чаю.

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