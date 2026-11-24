В творожной массе с изюмом «Вкусный день», приобретённой в одном из магазинов Казани, при лабораторной проверке обнаружили микробную трансглютаминазу. Этот фермент, известный под неофициальным названием «мясной клей», не разрешён для использования при изготовлении пищевой продукции в России. О результатах исследования сообщает «Главный региональный» со ссылкой на канал «SHOT Проверка».

Поводом для публикации стали результаты анализа сладкого молочного продукта, который продавался в одной из торговых точек сети «Магнит» в столице Татарстана. По информации журналистов, исследование образца показало присутствие фермента, применяемого для изменения структуры пищевых продуктов.

Микробная трансглютаминаза способна соединять белковые молекулы, благодаря чему масса становится более плотной и приобретает определённую консистенцию. Именно из-за этого свойства вещество получило распространённое бытовое название «мясной клей».

Однако действующие требования к безопасности пищевой продукции не допускают применение данного фермента при производстве продуктов питания на территории Евразийского экономического союза.

В публикации также говорится о возможных рисках, связанных с использованием такого вещества. В частности, упоминаются вероятность бактериального загрязнения и нарушения пищеварения.

Отдельное внимание уделяется потребителям с пищевой аллергией, непереносимостью глютена и ослабленной иммунной системой. При этом приведённые сведения не означают, что после употребления проверенного продукта были зарегистрированы случаи заболевания или отравления.

Производителем творожной массы является саратовское предприятие «Комбинат детского питания». Компания выпускает молочную продукцию, которая поступает в магазины разных регионов страны.

По опубликованным данным, товары предприятия представлены в торговых сетях 25 российских городов. Помимо марки «Вкусный день», комбинат производит продукцию под названием «Крепыш».

Продукты предприятия реализуются через крупные продовольственные магазины, включая «Магнит», «Пятёрочку», «Перекрёсток» и «Ашан».

Кроме работы с розничными покупателями, саратовский производитель участвует в обеспечении образовательных учреждений молочной продукцией. В частности, предприятие поставляет молоко в школы Саратовской области.

После появления сведений о результатах исследования Роспотребнадзор объявил предостережения производителю и торговой сети, в которой был приобретён проверенный образец.

Как сообщается, комбинат не представил надзорному ведомству достаточной информации о действиях, предпринятых для предотвращения аналогичных нарушений.

В публикации также приводятся финансовые показатели предприятия. За 2026 год организация заключила 83 государственных контракта на общую сумму 18,35 миллиона рублей.

Выручка комбината по итогам 2025 года составила 1,54 миллиарда рублей.

При этом сведения об обнаружении фермента относятся к исследованной творожной массе. Данных о выявлении такого же вещества в школьном молоке или во всей продукции предприятия в сообщении не приводится.

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