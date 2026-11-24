Решение о строительстве дублера Оренбургского тракта со стороны улицы Технической в Казани пока не принято. Об этом на брифинге заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

По словам министра, федеральные гранты и софинансирование на новые объекты сейчас практически не выделяются по всей России, поэтому вопрос остается открытым. Участок технически сложный, его протяженность составляет около десяти километров, однако варианты коридоров уже выбраны.

Ханифов подчеркнул, что дорога необходима и требует решения на высоком уровне, но ее строительство начнется только при появлении финансирования. Он также отметил, что платные дороги в городе содержатся качественно.

Ранее министр сообщал, что в нормативном состоянии находятся 53,9 процента дорог республики, а к 2030 году этот показатель планируется довести до 60 процентов.