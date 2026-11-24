Актрисы из Татарстана приняли участие в съёмках нового комедийного сериала «Горнолыжка». Проект с Николаем Наумовым и Полиной Максимовой в главных ролях выйдет на ТНТ 30 ноября в 20:00.

Уроженка Набережных Челнов Альбина Кабалина сыграла Кристину — яркую героиню, которая добавляет динамики происходящему на экране. По словам актрисы, зрителей ждёт семейная комедия с живописными горными пейзажами. Кабалина также выразила желание в будущем поучаствовать в кинопроекте о Татарстане.

Уроженка Казани Ольга Верниковская предстала в образе пожилой любительницы эзотерики, ставшей жертвой мошенников. Актриса пришла в кино после продолжительной работы в опере и преподавательской деятельности в ГИТИСе.

В центре сюжета «Горнолыжки» — история крановщика Миши, который лишается работы и устраивается на престижный курорт «Белые скалы». Там он знакомится с управляющей Катей, за внимание которой ему предстоит соперничать с бывшим начальником.

Режиссёром проекта выступил Александр Назаров. Сериал создала кинокомпания 1-2-3 Production по заказу ТНТ и PREMIER при поддержке Института развития интернета. Съёмки проходили в Москве и на курорте Архыз.