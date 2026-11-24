Американские исследователи выявили связь между заражением вирусом простого герпеса первого типа и вероятностью развития деменции, включая болезнь Альцгеймера. Согласно результатам научного анализа, у носителей инфекции шансы столкнуться с этими заболеваниями оказались на 48% выше. Результаты работы опубликованы 15 ноября 2026 года в научном журнале Open Forum Infectious Diseases.

Речь идёт об одном из наиболее распространённых вирусов, которым заражена значительная часть населения планеты. Чаще всего инфекция проявляется характерными высыпаниями на губах, однако после заражения возбудитель способен сохраняться в организме на протяжении всей жизни.

Чтобы оценить возможное влияние вируса на состояние головного мозга, группа американских специалистов изучила результаты ранее проведённых исследований.

Первоначально учёные рассмотрели 2178 научных публикаций из разных стран. После проверки качества представленных данных и методов исследования для окончательного анализа отобрали 11 работ.

Объединив результаты этих исследований, специалисты обнаружили статистическую зависимость между наличием вируса простого герпеса первого типа и развитием возрастных нарушений когнитивных функций.

Полученный показатель составил 1,48. Это означает, что шансы выявления деменции или болезни Альцгеймера в группе людей с герпетической инфекцией были на 48% выше, чем в группе сравнения.

Авторы работы дополнительно проверили устойчивость результатов с использованием различных статистических методов. Обнаруженная связь сохранялась даже после учёта возраста участников и наличия сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее научные публикации по этой теме содержали противоречивые выводы. В некоторых исследованиях предполагалась связь между герпетической инфекцией и нарушениями работы мозга, тогда как другие не выявляли убедительной зависимости.

Новый обобщённый анализ позволил получить дополнительные свидетельства возможной взаимосвязи, однако окончательно установить её причины пока не удалось.

Исследователям ещё предстоит выяснить, каким образом вирус может влиять на процессы, связанные с развитием нейродегенеративных заболеваний.

Кроме того, остаётся открытым вопрос о возможностях профилактики. Учёные намерены продолжить изучение противовирусных препаратов и выяснить, способны ли такие средства снижать вероятность появления деменции.

В настоящее время полностью удалить вирус простого герпеса первого типа из организма невозможно. При этом существующие лекарственные средства помогают подавлять его активность и контролировать проявления инфекции.

Также проводятся клинические испытания, в ходе которых исследователи оценивают эффективность противовирусного лечения у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Интерес к подобным исследованиям связан с распространённостью заболевания. По имеющимся оценкам, в Соединённых Штатах с болезнью Альцгеймера живут около 7,4 миллиона человек.

Ожидается, что к 2060 году количество пациентов с таким диагнозом в стране может увеличиться почти вдвое.

В последние годы внимание учёных привлекает возможное влияние различных инфекций на здоровье головного мозга. Ранее исследователи сообщали о связи деменции с 22 разновидностями вирусных инфекций.

Отдельное направление научных работ посвящено профилактическим прививкам. По данным международного альянса по вакцинации, в ряде исследований среди привитых взрослых наблюдалась меньшая частота развития деменции.

Величина выявленного снижения риска составляла от 25 до 40% в зависимости от исследования и вида вакцинации.

В частности, специалисты изучали возможную связь с прививками против гриппа, респираторно-синцитиальной инфекции, пневмококка, дифтерии, столбняка, коклюша и опоясывающего лишая.

Последнее заболевание вызывает вирус, принадлежащий к тому же семейству герпесвирусов, что и возбудитель простого герпеса первого типа.

При этом исследователи подчёркивают, что обнаруженная статистическая связь ещё не доказывает непосредственного влияния вируса на развитие болезни Альцгеймера.

Для установления причин заболевания и оценки эффективности профилактических мер необходимы дополнительные исследования.

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