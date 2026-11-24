В Ватикане представили ранее неизвестные широкой публике записи покойного папы римского Франциска, в которых он рассказал о тяжёлых духовных переживаниях и предполагаемых встречах с дьяволом. Личный дневник понтифика также содержит признания о внутреннем кризисе, продолжавшемся в 2021–2022 годах. Отрывки из записей были опубликованы после смерти главы Католической церкви. Об этом сообщает Associated Press.

Дневник охватывает более трёх десятилетий жизни Франциска. Первые записи относятся к 1992 году, когда будущий понтифик, известный тогда как Хорхе Марио Бергольо, служил епископом в аргентинском Буэнос-Айресе. Последние заметки датированы августом 2024 года.

Подготовкой материалов к публикации занимался кардинал Виктор Мануэль Фернандес, возглавляющий ватиканское ведомство по вопросам вероучения. Он изучил личные записи Франциска и дополнил их пояснениями, позволяющими лучше понять духовные переживания бывшего главы Католической церкви.

Одной из наиболее необычных частей дневника стали воспоминания о трёх эпизодах, которые сам Франциск воспринимал как встречи с дьяволом.

Два случая, согласно его записям, произошли в Аргентине. Во время одного из них будущий понтифик находился в автомобиле, когда, как ему показалось, увидел угрожающий взгляд неизвестной фигуры.

Другое переживание было связано с посещением часовни кармелитов. Франциск описывал взгляд существа, который запомнился ему необычайной яркостью и вызвал сильный страх.

Третий эпизод, по воспоминаниям понтифика, произошёл уже в Риме после возвращения из поездки в Чили в январе 2018 года.

В записи от 24 января 2021 года Франциск рассказал, что во время одной из встреч увидел фигуру, которую принял за дьявола, и услышал её голос.

По словам понтифика, голос звучал торжествующе, словно говоривший считал, что уже добился желаемого. Особенно сильное впечатление на Франциска произвёл его хриплый и властный тембр.

Эти воспоминания стали частью личных размышлений понтифика о духовных испытаниях. При этом опубликованные описания отражают его субъективные переживания и не являются подтверждением существования сверхъестественных явлений.

Отдельное место в дневнике занимает история скандала, связанного с сексуальным насилием со стороны католических священнослужителей в Чили.

Во время поездки в эту страну в 2018 году Франциск первоначально не поверил некоторым обвинениям, прозвучавшим в адрес представителей духовенства. Впоследствии он признал ошибочность своей позиции и пересмотрел отношение к заявлениям пострадавших.

Осознание масштабов происходившего стало для понтифика тяжёлым испытанием. В июне 2018 года он записал, что пережитое напомнило ему о вратах ада.

Позднее Франциск неоднократно возвращался к этой теме, выражая стыд и сожаление из-за преступлений, совершённых представителями церкви.

Ещё более глубокий внутренний кризис, как следует из опубликованных материалов, начался в январе 2021 года и продолжался в течение следующего года.

Кардинал Фернандес объяснил, что Франциск испытывал серьёзные сомнения относительно собственных поступков и методов руководства Католической церковью.

Особенно тяжело понтифик переживал мысли о возможном злоупотреблении властью. Он опасался, что стремление самостоятельно решать сложные вопросы может привести к чрезмерной уверенности в собственной правоте.

На духовное состояние Франциска также влияли проблемы со здоровьем, необходимость принимать непростые управленческие решения и напряжённая обстановка вокруг финансовых расследований в Ватикане.

По словам кардинала, преодолеть кризис понтифику удалось к концу 2022 года. Основой внутреннего восстановления стало обращение к вере и стремление полностью довериться Божественному милосердию.

Фернандес отметил, что пережитые испытания впоследствии нашли отражение в религиозных трудах Франциска, посвящённых любви, милосердию и духовной жизни.

Перед смертью понтифик доверил кардиналу свои записи. Впоследствии Фернандес обсудил возможность их публикации с новым главой Католической церкви Львом XIV, который поддержал эту инициативу.

При подготовке книги некоторые фрагменты дневника решили не обнародовать. В частности, были исключены записи, затрагивающие других людей, а также отдельные заметки, содержание которых не удалось расшифровать.

Публикация личных материалов позволила показать малоизвестную сторону жизни Франциска. Из дневника следует, что за внешней уверенностью главы Католической церкви скрывались глубокие сомнения, переживания и постоянные размышления о собственной духовной ответственности.

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