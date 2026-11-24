На российском автомобильном рынке появились предложения о поставке японского компактвэна Toyota Sienta с семиместным салоном. Машину можно заказать через компании, занимающиеся альтернативным импортом автомобилей. Стоимость наиболее доступного варианта составляет около 1,4 миллиона рублей, что позволяет рассматривать его в качестве альтернативы отечественной Lada Largus. Об этом сообщает «За рулём».

Самое бюджетное предложение обнаружено в Хабаровске. Местная компания готова организовать доставку из Японии автомобиля 2023 года выпуска. За указанную сумму покупателю предлагают машину в максимальной комплектации Z, предусматривающей расширенный перечень оборудования.

В частности, компактвэн получил цифровую приборную панель и многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой. В салоне также установлены однозонная климатическая система и мультимедийный комплекс с крупным сенсорным экраном.

Среди других особенностей оснащения — электронный стояночный тормоз, круиз-контроль и возможность запуска двигателя нажатием кнопки. Для удобства парковки предусмотрена система кругового обзора с камерой заднего вида.

Ещё один вариант приобретения Toyota Sienta доступен во Владивостоке. Здесь продавец предлагает привезти компактвэн 2026 года выпуска приблизительно за 1,6 миллиона рублей.

Автомобиль представлен в аналогичном исполнении Z и обладает сопоставимым набором оборудования. Таким образом, разница между двумя предложениями связана прежде всего с годом производства и условиями поставки.

Под капотом бензиновой версии японской модели установлен трёхцилиндровый атмосферный двигатель объёмом 1,5 литра. Его максимальная мощность достигает 120 лошадиных сил.

Силовой агрегат работает совместно с бесступенчатой автоматической коробкой передач, оснащённой дополнительной механической передачей для начала движения. Такая конструкция используется на бензиновых модификациях компактвэна.

Ведущими у автомобиля являются передние колёса. При этом для японского рынка модель выпускается с правым расположением руля, что необходимо учитывать российским покупателям.

Главным преимуществом Toyota Sienta остаётся сочетание небольших внешних габаритов и вместительного салона. В автомобиле предусмотрены три ряда сидений, позволяющие разместить до семи человек.

Благодаря такой компоновке компактвэн может заинтересовать семьи, которым требуется автомобиль для повседневных поездок и совместных путешествий.

По стоимости японская модель заметно отличается от некоторых семиместных автомобилей китайских производителей, официально представленных в России.

Например, цены на Geely Okavango начинаются от 3 864 990 рублей. За GAC GS8 покупателям придётся заплатить как минимум 4 799 000 рублей, а Changan CS95 2024 года выпуска предлагается от 4 629 900 рублей.

Таким образом, даже более дорогой вариант Toyota Sienta из Владивостока оказывается существенно доступнее перечисленных моделей. Однако сравниваемые автомобили относятся к разным классам и отличаются размерами, техническими характеристиками и условиями приобретения.

При этом указанные цены японского компактвэна нельзя считать окончательными. Речь идёт о предварительных расчётах стоимости автомобилей, которые планируется доставить из-за границы под заказ.

Итоговая сумма может измениться из-за колебаний валютных курсов, транспортных расходов и особенностей оформления машины при ввозе в Россию.

Поэтому перед заключением договора покупателю необходимо уточнить полную стоимость автомобиля с учётом доставки и всех обязательных платежей.

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