Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Алджамейн Стерлинг выступил с критикой Ислама Махачева после того, как российский боец поддержал Усмана Нурмагомедова и его окружение на фоне конфликта с Мерабом Двалишвили. Американский спортсмен считает недопустимым нападение группы людей на одного человека, особенно если тот уже находится на земле и не может защититься. Об этом сообщает Sports.ru.

Поводом для разногласий стала массовая драка с участием представителей команды Нурмагомедова и грузинского бойца Мераба Двалишвили. После происшествия Махачев публично вступился за Усмана и его товарищей, что вызвало недовольство Стерлинга.

Американец подчеркнул, что уважает Махачева как спортсмена, однако не согласен с его отношением к произошедшему. По мнению бывшего чемпиона, никакие культурные особенности или прежние конфликты не могут служить оправданием для нападения численно превосходящей группы.

Особое возмущение Стерлинга вызвали обстоятельства, при которых, по его словам, одного из участников столкновения удерживали на земле и наносили удары по голове.

Он заявил, что подобное поведение нельзя считать проявлением силы или мужества. Напротив, американский боец расценил действия участников драки как трусливые и заслуживающие осуждения.

Стерлинг также обратил внимание на то, что до нового столкновения стороны, по имеющимся сведениям, уже пытались урегулировать разногласия.

По его словам, участники конфликта договорились о примирении и обменялись рукопожатиями. Однако позднее произошла новая стычка.

Именно это обстоятельство бывший чемпион назвал одной из главных причин своего возмущения. Он считает неприемлемой ситуацию, когда после достигнутого примирения человека застают одного и вновь вступают с ним в конфликт.

Обращаясь непосредственно к Махачеву, Стерлинг поставил под сомнение его попытку оправдать действия команды Нурмагомедова. Американец подчеркнул, что не видит ничего достойного уважения в нападении нескольких человек на одного соперника.

Кроме того, Стерлинг заявил, что поведение Махачева в частном общении, по его мнению, отличается от его публичной позиции. При этом спортсмен не привёл в опубликованном высказывании подробностей, позволяющих независимо оценить такое утверждение.

Высказывание американского бойца стало очередной реакцией на конфликт вокруг Двалишвили и представителей команды Нурмагомедова.

При этом заявления Стерлинга отражают его личную оценку случившегося. Описанные им обстоятельства нападения и мотивы участников не следует считать установленными исключительно на основании его комментария.

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