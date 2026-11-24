Европейские производители удобрений сокращают выпуск продукции и останавливают предприятия на фоне значительного подорожания природного газа. Особенно сложная ситуация сложилась в производстве аммиака, который используется для изготовления азотных удобрений. По оценкам отраслевых аналитиков, в регионе уже приостановлены мощности, рассчитанные на выпуск не менее пяти миллионов тонн аммиака ежегодно. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителей отрасли и данные ценового агентства Argus.

Согласно приведённой статистике, временно выведенные из эксплуатации мощности составляют приблизительно 28% европейского производства аммиака. Таким образом, из-за высоких затрат на энергоносители регион лишился возможности использовать более четверти соответствующих производственных мощностей.

Основной причиной сложившейся ситуации стала стоимость природного газа. Этот ресурс необходим предприятиям не только для получения энергии, но и в качестве сырья для производства водорода, используемого при изготовлении аммиака.

На газ приходится от 80 до 90% переменных расходов при выпуске аммиака. Поэтому любое существенное увеличение его стоимости непосредственно отражается на себестоимости готовой продукции.

В условиях дорогих энергоносителей европейским компаниям становится сложнее поддерживать экономически выгодное производство. Некоторые предприятия приостанавливают работу, а другие сокращают загрузку оборудования.

Одновременно производители удобрений вынуждены активнее закупать аммиак за пределами Европы. Импортное сырьё в сложившихся обстоятельствах может обходиться дешевле продукции местных заводов.

Однако увеличение зарубежных закупок вызывает обеспокоенность руководителей отраслевых компаний. Они предупреждают, что сокращение собственного производства делает европейский рынок более зависимым от поставщиков из других государств.

Особенно заметными такие риски становятся в периоды нестабильности международной торговли. Возможные задержки доставки, нарушения транспортных маршрутов и изменение условий поставок способны создавать дополнительные трудности для предприятий.

По информации издания, ситуацию осложняют проблемы с перевозками через Ближний Восток, включая район Ормузского пролива. Этот маршрут имеет большое значение для международной торговли энергоресурсами.

На фоне напряжённости в сфере поставок стоимость природного газа на европейском рынке значительно выросла. В конце октября биржевые цены, согласно приведённым данным, достигали примерно 1200 долларов за тысячу кубометров.

Подобные значения не наблюдались с 2022 года, когда европейский энергетический рынок столкнулся с резкими ценовыми колебаниями.

Руководители компаний, работающих в сфере производства удобрений, отмечают, что дальнейшее сохранение высоких цен на газ может привести к новым остановкам производств.

При этом проблема затрагивает не только отдельных изготовителей аммиака. Сокращение местного выпуска сырья увеличивает потребность европейской химической промышленности в международных поставках.

Представители отрасли обращают внимание на противоречие между стремлением европейских властей укреплять экономическую самостоятельность и фактическим ростом зависимости производителей от импорта.

По их оценке, без решения проблемы высоких энергетических затрат сохранить прежние объёмы выпуска удобрений в регионе будет затруднительно.

Таким образом, европейская промышленность сталкивается одновременно с двумя вызовами: необходимостью снижать производственные расходы и риском усиления зависимости от зарубежного сырья. Дальнейшее положение предприятий будет во многом определяться стоимостью газа и устойчивостью международных поставок.

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