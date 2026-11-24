Перед началом 2027 года многие россияне задумываются о переходе на здоровое питание, снижении веса и увеличении физической активности. Помочь с изменением пищевых привычек может нутрициолог, однако к выбору такого специалиста следует подходить внимательно. На какие критерии обращать внимание и как оценивать результаты консультаций, рассказали эксперт Наталия Кудинова и представитель «Авито Услуг» Игорь Санников. Их рекомендации приводит издание «Вечерние ведомости».

Согласно исследованию «Авито Услуг», восемь из десяти опрошенных жителей России намерены поставить на 2027 год хотя бы одну цель, связанную с укреплением здоровья. При этом 36% респондентов рассматривают возможность обращения за консультацией по вопросам питания.

Наиболее распространённым желанием стало изменение массы тела. Такую задачу обозначили 28% участников опроса. Ещё 25% планируют пересмотреть рацион и уделять больше внимания физическим нагрузкам.

О необходимости избавиться от нежелательных пищевых привычек сообщили 24% респондентов. В частности, они хотели бы употреблять меньше сахара, сладких газированных напитков и продуктов быстрого питания.

При этом помощь нутрициолога может понадобиться не только людям, стремящимся похудеть. Поводом для консультации нередко становятся изменения привычного распорядка дня, например переход на другую работу или переезд.

Как определить, какой специалист нужен

Руководитель направлений «Красота» и «Здоровье» в «Авито Услугах» Игорь Санников советует прежде всего разобраться с собственными ожиданиями от консультации.

Если человек хочет получить оценку привычного питания и понять, какие изменения будут полезны, ему может оказаться достаточно одной встречи.

Тем, кто собирается постепенно перестраивать рацион и закреплять новые привычки, стоит рассмотреть продолжительное сопровождение.

Перед записью важно выяснить стоимость услуг, количество консультаций и возможность связываться со специалистом между встречами. Это поможет заранее понять, какой объём поддержки получит клиент.

На что обратить внимание при выборе нутрициолога

Эксперт «Авито Услуг» Наталия Кудинова рекомендует начинать знакомство с проверки образования и профессионального опыта.

Следует поинтересоваться, где учился специалист, какую подготовку прошёл и приходилось ли ему работать с похожими запросами.

По словам Кудиновой, существенное значение имеют знания физиологии, биохимии и особенностей пищеварения. При этом о подготовке нутрициолога можно судить не только по документам, но и по способности понятно объяснить свои рекомендации.

Хороший специалист не должен предлагать одинаковое меню всем клиентам. Сначала необходимо разобраться в привычках человека, его ежедневном расписании, предпочтениях и возможностях.

Например, если на приготовление ужина остаётся всего полчаса, рекомендации должны учитывать это обстоятельство. Не менее важно, чтобы предлагаемые продукты соответствовали финансовым возможностям клиента.

Насторожить должны обещания гарантированно снизить вес к определённому сроку или избавиться от заболеваний исключительно благодаря изменению питания и приёму биологически активных добавок.

Сомнения также могут вызвать необоснованные требования полностью отказаться от отдельных категорий продуктов.

Кудинова подчёркивает, что при необходимости медицинской диагностики или лечения нутрициолог должен рекомендовать обратиться к врачу.

Почему важно изучать отзывы

Игорь Санников советует обращать внимание не только на общую оценку специалиста, но и на содержание комментариев его клиентов.

Особенно полезны отзывы людей, которые проходили длительное сопровождение. Из них можно узнать, насколько подробно нутрициолог отвечал на вопросы и помогал ли изменять предложенное меню при возникновении трудностей.

Стоит также посмотреть, как специалист реагирует на отрицательные оценки. Один негативный отзыв не всегда отражает качество работы, однако повторяющиеся жалобы заслуживают внимания.

Дополнительную информацию о специалисте могут дать отметки о проверке документов и реквизитов на площадке, где размещено объявление.

Что обсуждают на первой консультации

Перед встречей желательно вспомнить свой обычный рацион, включая основные приёмы пищи, перекусы и напитки.

Специалист может поинтересоваться рабочим графиком, продолжительностью сна, уровнем физической активности и сложившимися пищевыми привычками.

Кроме того, важно сообщить об имеющихся хронических заболеваниях, аллергиях, непереносимости отдельных продуктов и принимаемых лекарственных препаратах.

После знакомства с этими сведениями нутрициолог оценивает особенности питания и помогает определить первые изменения, которые человек сможет внедрить в повседневную жизнь.

При этом рекомендации должны оставаться выполнимыми. Слишком сложное меню, требующее длительного приготовления или значительных расходов, может оказаться неудобным для постоянного соблюдения.

Как понять, что консультации приносят пользу

По мнению Наталии Кудиновой, одним из главных признаков эффективности сопровождения становится постепенное развитие самостоятельности клиента.

Со временем человек должен научиться выбирать подходящие блюда без постоянных подсказок, находить замену привычным продуктам и корректировать питание при изменении расписания.

Например, если рабочий день оказался непредсказуемым, полезным навыком станет способность самостоятельно подобрать подходящий обед, не отказываясь от намеченных изменений.

Эксперт отмечает, что именно такие практические умения помогают сохранять новые пищевые привычки после завершения консультаций.

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