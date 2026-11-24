Представители Татарстана Искандер Ядгаров и Булат Зиастинов сохранили шансы на победу в спортивном шоу «Титаны». По итогам одиннадцатого выпуска оба атлета вошли в число 40 участников, продолжающих соревнования.

Особенно успешно выступил марафонец Искандер Ядгаров. Во время испытания «Силовой самоподъём» он собрал 19 колец, расположенных на высоте пяти метров. Спортсмен занял второе место в своей группе благодаря нестандартной технике подъёма по канату с активным использованием ног.

Челнинский тхэквондист, геодезист и блогер Булат Зиастинов собрал 20 колец и стал шестым в своей группе. Несмотря на усталость, атлет продолжал выполнять задание до последних секунд. После завершения испытания он поблагодарил участницу Анну Игнотьеву за поддержку.

Ни один из татарстанских спортсменов не оказался среди 12 участников с худшими результатами. Это позволило обоим избежать дополнительного испытания и напрямую попасть в следующий этап.

Ядгаров признался, что считает пройденный путь значительным достижением, однако уверен в своих силах и намерен продолжать борьбу за главный приз в размере 10 миллионов рублей.