В Магаданской области золотодобывающая компания «Берелех» обратилась в арбитражный суд с требованием возместить ущерб после исчезновения части ценного груза, переданного для перевозки региональному управлению Спецсвязи. Стоимость утраченных драгоценных металлов предприятие оценило более чем в 591 миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Как следует из документов, в сентябре 2026 года сотрудники управления Спецсвязи по Магаданской области приняли у горнодобывающего предприятия партию груза, содержащего драгоценные и редкоземельные металлы.

Ценные материалы планировалось доставить в другие российские регионы. В частности, золотосодержащий концентрат направлялся на специализированное предприятие для дальнейшей очистки и получения металла высокой пробы.

Однако во время транспортировки часть груза была утрачена. Впоследствии представители Спецсвязи сообщили отправителю о произошедшем.

По информации пресс-секретаря Арбитражного суда Магаданской области Игоря Голубева, общий вес пропавшего золотосодержащего концентрата превышает 50 килограммов.

Представитель суда назвал такой объём утраты беспрецедентным для своей практики. По его словам, ранее ему приходилось слышать об исчезновении нескольких сотен граммов ценного груза, но не о десятках килограммов.

После получения уведомления золотодобывающая компания направила перевозчику официальную претензию. Предприятие потребовало компенсировать материальные потери, возникшие в результате происшествия.

Однако урегулировать разногласия без обращения в суд сторонам не удалось. Требования компании в досудебном порядке удовлетворены не были.

В результате руководство акционерного общества «Горно-добывающая компания „Берелех“» подало иск к управлению Спецсвязи по Магаданской области.

Основную часть заявленных требований составляет возмещение стоимости утраченных металлов. По расчётам истца, сумма ущерба превышает 591 миллион рублей.

Кроме того, предприятие намерено вернуть деньги, уплаченные за перевозку. Размер соответствующего требования составляет более 215 тысяч рублей.

Также компания просит взыскать с ответчика почти 9 миллионов рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

Арбитражный суд Магаданской области принял заявление к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 16 декабря 2026 года.

Как сообщил Игорь Голубев, к моменту публикации информации региональное управление Спецсвязи ещё не представило суду возражения относительно требований золотодобывающего предприятия.

При этом само принятие искового заявления не означает признания ответственности ответчика. Обстоятельства утраты груза, обоснованность финансовых требований и размер возможного возмещения предстоит установить в ходе судебного разбирательства.

Таким образом, вопрос о компенсации стоимости пропавшего золотосодержащего концентрата пока остаётся открытым. Дальнейшее рассмотрение дела продолжится в Арбитражном суде Магаданской области.

Может быть интересно: