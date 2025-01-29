Браконьер убил 3 инспекторов Лесхоза в Калужской области и сжег их машину
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В деревне Усохи Калужской области лесной браконьер застрелил троих инспекторов Лесхоза, а затем покончил с собой при прибытии полиции.
По имеющейся информации, сотрудники Куйбышевского лесничества отправились на место для проверки фактов незаконной вырубки леса. Подозреваемый захватил их в заложники, после чего поочередно застрелил и поджег служебную «Газель». Когда на место прибыли полицейские, он совершил самоубийство, пишет телеграм-канал "Mash".
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