Браконьер убил 3 инспекторов Лесхоза в Калужской области и сжег их машину

В деревне Усохи Калужской области лесной браконьер застрелил троих инспекторов Лесхоза, а затем покончил с собой при прибытии полиции.

По имеющейся информации, сотрудники Куйбышевского лесничества отправились на место для проверки фактов незаконной вырубки леса. Подозреваемый захватил их в заложники, после чего поочередно застрелил и поджег служебную «Газель». Когда на место прибыли полицейские, он совершил самоубийство, пишет телеграм-канал "Mash".