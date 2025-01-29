15min: самолет в районе Вильнюса мог упасть из-за ошибки пилота

Единственной причиной крушения грузового самолета DHL недалеко от Вильнюса называют ошибку пилота. Такую информацию опубликовал литовский портал 15min.lt, ссылаясь на собственные источники.

Один из собеседников издания, знакомый с ходом расследования, сообщил, что предположения о возможных технических неисправностях или внешнем воздействии не подтвердились. Он также отметил, что сокращенное время отдыха между рейсами, введенное авиакомпанией, могло сыграть свою роль в трагедии.

По словам источника, собранные данные указывают на человеческий фактор, а именно на ошибку пилота.

Катастрофа произошла утром 25 ноября, когда грузовой самолет, выполнявший рейс из Лейпцига в Литву, потерпел крушение. Согласно данным FlightAware, воздушное судно после падения проскользило несколько сотен метров, а его обломки задели жилой дом.

На следующий день прокурор генеральной прокуратуры Литвы Артурас Урбелис заявил, что рассматриваемыми причинами авиакатастрофы могут быть как технические неполадки, так и халатность. Он также сообщил, что расследование передано в ведение криминальной полиции Литвы, при этом версия теракта не рассматривается.