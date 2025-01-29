15min: самолет в районе Вильнюса мог упасть из-за ошибки пилота
Анастасия Шарова
Единственной причиной крушения грузового самолета DHL недалеко от Вильнюса называют ошибку пилота. Такую информацию опубликовал литовский портал 15min.lt, ссылаясь на собственные источники.
Один из собеседников издания, знакомый с ходом расследования, сообщил, что предположения о возможных технических неисправностях или внешнем воздействии не подтвердились. Он также отметил, что сокращенное время отдыха между рейсами, введенное авиакомпанией, могло сыграть свою роль в трагедии.
По словам источника, собранные данные указывают на человеческий фактор, а именно на ошибку пилота.
Катастрофа произошла утром 25 ноября, когда грузовой самолет, выполнявший рейс из Лейпцига в Литву, потерпел крушение. Согласно данным FlightAware, воздушное судно после падения проскользило несколько сотен метров, а его обломки задели жилой дом.
На следующий день прокурор генеральной прокуратуры Литвы Артурас Урбелис заявил, что рассматриваемыми причинами авиакатастрофы могут быть как технические неполадки, так и халатность. Он также сообщил, что расследование передано в ведение криминальной полиции Литвы, при этом версия теракта не рассматривается.
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