Российские фигуристы были на борту разбившегося пассажирского самолёта в США

В США потерпел крушение пассажирский самолёт, на борту которого находились российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Супруги возвращались с чемпионата, проходившего в Уичито.

По предварительной информации, среди пассажиров могла быть и Инна Волянская — тренер команды Ashburn Ice House из Вирджинии.

Самолёт раскололся на две части при падении, а поисковые работы осложнены плохими погодными условиями. По данным местных СМИ, число жертв возросло до 60 человек.

Шишкова и Наумов, родившиеся в Ленинграде, представляли сборные СССР и России в парном катании. В 1994 году они стали чемпионами мира.

По словам американского фигуриста Джона Маравилла, на борту находились не менее 14 спортсменов, а также их тренеры, включая Евгению и Вадима Шишковых, пишет Mash.