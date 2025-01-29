Приближается пик активности Солнца: чем это грозит человечеству

В научном сообществе активно обсуждают вероятность сильных геомагнитных возмущений в середине 2025 года. Ученые опасаются, что мощные солнечные бури могут повлиять на современные технологические системы.

Историческим примером подобного явления является «Событие Кэррингтона» 1859 года, когда вспышка на Солнце вызвала сбои в работе телеграфных линий и массовые нарушения связи.

Астрономы прогнозируют, что в 2025 году солнечная активность достигнет пика, что может привести к увеличению числа геомагнитных бурь. Это потенциально угрожает работе спутников, энергетических сетей и систем радиосвязи.

Однако не все специалисты разделяют тревожные прогнозы. Многие считают, что современные технологии позволяют минимизировать возможные последствия солнечных бурь. Таким образом, хотя риски существуют, человечество обладает инструментами для их преодоления.