В Татарстане власти ввели ограничения на работу мигрантов
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В Татарстане до конца года запретили привлекать иностранных работников, трудящихся на основании патентов, к работе в десяти отраслях экономики. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов.
Предприятиям дали три месяца на приведение штата в соответствие с новым постановлением. Указ вступит в силу через 10 дней после публикации. Сферы.
Изначально проект документа был представлен в декабре и проходил антикоррупционную экспертизу. В его первоначальной версии ограничения распространялись на 18 сфер, включая общественное питание, гостиничный бизнес, автобусные перевозки, а также спорт, отдых и развлечения.
По данным «БИЗНЕС Online», Следственный комитет обратился к руководству республики с предложением ограничить использование труда мигрантов. В результате Минпромторг Татарстана получил поручение запросить мнение бизнеса и при наличии возражений предоставить обоснованный ответ.
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