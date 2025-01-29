В Татарстане власти ввели ограничения на работу мигрантов

В Татарстане до конца года запретили привлекать иностранных работников, трудящихся на основании патентов, к работе в десяти отраслях экономики. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов.

Предприятиям дали три месяца на приведение штата в соответствие с новым постановлением. Указ вступит в силу через 10 дней после публикации. Сферы.

Изначально проект документа был представлен в декабре и проходил антикоррупционную экспертизу. В его первоначальной версии ограничения распространялись на 18 сфер, включая общественное питание, гостиничный бизнес, автобусные перевозки, а также спорт, отдых и развлечения.

По данным «БИЗНЕС Online», Следственный комитет обратился к руководству республики с предложением ограничить использование труда мигрантов. В результате Минпромторг Татарстана получил поручение запросить мнение бизнеса и при наличии возражений предоставить обоснованный ответ.