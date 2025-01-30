Смертельно опасную бактерию нашли в курице, которую ввозят в РФ из Казахстана

В партии куриного мяса, импортируемого из Казахстана, выявили листерию — бактерию, которая поражает центральную нервную систему и может привести к менингиту, энцефалиту и летальному исходу.

Как сообщает Mash, опасный микроорганизм обнаружили в продукции Макинской птицефабрики, одного из крупнейших поставщиков мяса в Россию, Киргизию и Узбекистан. Специалисты Россельхознадзора взяли пробы в Барнауле, и лабораторные исследования подтвердили наличие листерии. Опасную продукцию изъяли, а поставки из Казахстана теперь под усиленным контролем. Аналогичные меры распространяются и на другие предприятия, пока они не докажут безопасность своей продукции.

Листериоз — серьёзное инфекционное заболевание с инкубационным периодом до 90 дней. Заражение происходит через пищу, а в группе наибольшего риска находятся беременные женщины, новорождённые, пожилые люди, онкобольные и те, у кого ослаблен иммунитет.