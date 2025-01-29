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Взрыв будет, как 50 ядерных ударов по Хиросиме: к Земле стремительно несется опасный астероид

Ученый РАН Эйсмонт: удар от астероида YR4 будет как 50 взрывов в Хиросиме
Астероид 2024 YR4 может представлять серьезную ...

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Астероид 2024 YR4 может представлять серьезную угрозу для Земли, заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. В интервью NEWS.ru он отметил, что в случае столкновения мощность удара превысит силу ядерного взрыва в Хиросиме в 50 раз.

Точные размеры небесного тела пока определить сложно, но даже при минимальных оценках его падение в населенном районе приведет к катастрофическим последствиям. По оценкам, энергия удара может достигать 9 миллионов тонн в тротиловом эквиваленте, а кратер, оставленный астероидом, составит несколько сотен метров.

Эйсмонт подчеркнул, что характер воздействия зависит от плотности объекта. Если астероид рыхлый, разрушения будут менее значительными. Однако если он окажется плотной глыбой, последствия могут быть намного серьезнее.

Астроном Стас Короткий, научный руководитель обсерватории Ка-Дар, сообщил, что вероятность столкновения астероида с Землей в 2032 году составляет 6%.

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