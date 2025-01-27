Находят хобби и раскрывают душу

Ликование триумфа, горечь утраты, любовь к Отчизне, радость новой жизни… Эти чувства сполна отразились в творчестве прикамских трубопроводчиков – участников смотра-конкурса в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Эмоциональный калейдоскоп из полсотни художественных номеров красной нитью «прошила» священная майская дата.

Из искры пламя разжигая

Смотр собрал в корпоративном детском оздоровительном лагере «Орленок» более 60 креативных работников «Транснефть – Прикамья». На конкурсной сцене каждый год случается чудо: специалист-нефтепроводчик превращается в артиста, производственный профессионализм уступает место проникновенному творчеству.

Пять жанров конкурсной программы вполне позволяют раскрыть задатки певца, танцора, музыканта-исполнителя, декламатора и даже сочинителя собственных стихов. Без малого полсотни художественных номеров сложились в единую картину о том, что значит Победа и какова цена триумфа.

«В своем номере «А зори здесь тихие» мы остро проживали чувства женщин военной поры. Готовились вечерами, в выходные дни. Наше хобби активно поддерживает руководство компании, это вдохновляет», - поделились участницы танцевального коллектива Альметьевского районного нефтепроводного управления.

Выразительность танцев, авторские песни и стихи, душевное исполнение любимых произведений пробирали до глубины души и тронули не только зрителей в зале, но и искушенное жюри. А на глаза сидящих в зале ветеранов предприятия часто наворачивались слезы.

«Номера очень эмоциональные, переполняло чувство гордости за наш народ, за Родину. Звездочки, которые блистали на сцене, зажгли искру добра и патриотизма, которая ярко разгорится на гала-концерте фестиваля «Созвездие Транснефть» в Москве», - сказал генеральный директор АО «Транснефть – Прикамье» Олег Балабанов.

Старт дан в Прикамье

Как признались самодеятельные артисты, волнительная тема и юбилейная тема ко многому обязывает и обостряет чувство ответственности. Каждый представляет на сцене свое структурное подразделение, и право участия в конкурсе надо оправдать во что бы то ни стало.

«Дни смотра полны встреч с коллегами, новых знакомств, эмоционального общения, это словно глоток свежего воздуха. Возвращаемся с еще большим желанием работать, творить, привлекать коллег и передавать молодому поколению трубопроводчиков эстафету активной жизненной позиции», - сказал постоянный участник конкурса Иван Тепляшин.

Заслуженный артист России, композитор и режиссер Алексей Горнизов отметил насыщенность репертуара прикамских трубопроводчиков хорошими стихами, музыкой, исполнительским мастерством и искренним звучанием святой темы.