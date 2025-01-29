Жителям Татарстана ответили, как побороть страх публичных выступлений

Как избавиться от страха перед публикой и стать увереннее, рассказала психолог Ильсия Хайруллина жителям Татарстана.

По ее словам, уверенность приходит с практикой. Она советует использовать любую возможность для выступлений — даже тост за столом или анекдот, рассказанный коллегам, помогут почувствовать себя комфортнее.

Также важно избегать тем, в которых нет достаточных знаний. Если же необходимо говорить о чем-то новом, следует заранее изучить материал. Оптимально начинать подготовку минимум за неделю.

Чтобы удержать внимание слушателей, стоит установить зрительный контакт, задавать вопросы и получать обратную связь. Чтение с листа лучше заменить презентацией или короткими заметками.

Еще один важный момент — соблюдать регламент. Для этого полезно заранее репетировать речь, засекать время и записывать себя на диктофон или видео. Такой метод поможет выявить слабые места и при необходимости внести правки.