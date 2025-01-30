В Татарстане суд рассматривает дело о таксисте, который травил пассажиров

56-летнего Игоря Зубрилина обвиняют в серии преступлений: ограблениях, убийстве взрослого мужчины, покушении на жизнь несовершеннолетнего, а также в подпаивании клиентов опасным лекарством.

По версии следствия, таксист предлагал пассажирам бутылку воды, содержащую клозапин. После того как жертвы теряли сознание, он их грабил. Один из пострадавших — 25-летний мужчина — скончался.

На допросе Зубрилин отверг большинство обвинений, признав вину лишь в подделке паспорта. Он заявил, что никого не угощал водой с препаратом, а найденные у него вещи пассажиров, по его словам, якобы просто подобрал, пишет "Реальное время".

Ранее мы писали о том, что 59-летний татарстанец, из-за которого в ДТП погиб его друг, окажется в суде.