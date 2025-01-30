Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани уже к 2027 году могут достроить 4 станции метро

Их общая протяжённость составит 5,7 км

Яндекс.Карты/Никита

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К 2027 году в Казани планируют завершить строительство четырёх станций метро, сообщил мэр города Ильсур Метшин на региональном дне II Всероссийского форума «Малая родина – сила России», который проходит в Татарстане.

С 2005 года в столице республики было открыто 11 станций, формирующих единственную на данный момент линию метро. Последняя из них — «Дубравная» — начала работу в 2018 году.

Сейчас ведётся строительство первых четырёх станций второй линии. Их общая протяжённость составит 5,7 км.

Согласно генплану Казани до 2040 года, в городе появится более 20 новых станций, в том числе в районе застройки у речного порта «Новая Портовая». Власти также неоднократно заявляли о планах продлить метро до Республиканской клинической больницы.

Летом 2024 года правительство Татарстана утвердило постановление о ежегодном финансировании строительства метро в размере 1 млрд рублей в течение трёх лет — до 2027 года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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