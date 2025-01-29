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Российский термоядерный реактор намерен превзойти международный реактор ИТЭР

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Интерес к управляемому термоядерному синтезу стремительно растет, о чем заявил директор направления научно-технических исследований и разработок «Росатома» Виктор Ильгисонис на конференции «ЛаПлаз-2025» в МИФИ.

Основными причинами такой тенденции стали борьба с глобальным потеплением и развитие безуглеродной энергетики. Дополнительным стимулом стало приближение к запуску международного термоядерного реактора ИТЭР — крупнейшего экспериментального токамака, строительство которого завершено на 80%.

Новое руководство проекта расширило его задачи: теперь помимо демонстрации устойчивой термоядерной реакции ИТЭР должен отработать технологии, необходимые для будущих промышленных реакторов. Частные инвестиции в эту область уже превысили 7 миллиардов долларов, увеличившись на 1,4 миллиарда в 2023 году и на 900 миллионов в 2024 году.

В России также активно ведутся разработки. В Курчатовском институте модернизируют токамак Т-15 МД, а к 2035 году в Троицком институте планируют создать новый токамак с реакторными технологиями. Он будет обладать магнитным полем мощностью 8 Тесла, что превышает показатели ИТЭР.

Для реализации проекта потребуется около тысячи новых специалистов, подготовку которых возьмет на себя МИФИ. Также рассматриваются перспективы применения термоядерных установок в космосе, где можно использовать нестандартные конфигурации, например «гофрированный тор» и «магнитный диполь».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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