Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

59-летний татарстанец, из-за которого в ДТП погиб его друг, окажется в суде

Не справившись с управлением, он пересёк перекр...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В ночь с 12 на 13 июля 2024 года в Спасском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Водитель грузового автомобиля Volvo, нарушив скоростной режим, выехал на Т-образный перекрёсток дорог «Алексеевское – Высокий Колок – Базяково – Тукай» и «Базарные Матаки – Болгар».

Не справившись с управлением, он пересёк перекрёсток прямо, съехал в кювет на встречной стороне и опрокинулся.

В аварии погиб его пассажир, который не был пристёгнут ремнём безопасности.

Прокуратура Спасского района утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.

Ранее мы писали о том, что в Казани "Лада" перевернулась и улетела в сугроб после ухода от погони ДПС.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

17 часов назад

Приближается пик активности Солнца: чем это грозит человечеству

Новости России

59 минут назад

Т2 в пятый раз подтвердила статус лучшего работодателя среди мобильных операторов

какая трава помогает от тараканов в квартире

Не у нас

4 часа назад

Российские фигуристы были на борту разбившегося пассажирского самолёта в США

Новости России

3 дня назад

Находят хобби и раскрывают душу

изготовление фигур из гипса в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

В Крыму у 14-летнего подростка вырос хвост после удаления кисты на копчике

Не у нас

8 часов назад

В США самолëт упал в воду при заходе на посадку

Не у нас

день назад

В Африке выявили загадочные руины: ученые ведут исследование древнего города

Не у нас

17 часов назад

9-летний казахский вундеркинд разработал действующую модель АЭС

Не у нас

21 час назад

Взрыв будет, как 50 ядерных ударов по Хиросиме: к Земле стремительно несется опасный астероид
Новости Казани
день назад

Эксперт КФУ Михаил Абрамский ответил, безопасна ли «оплата по лицу»

На фоне роста популярности дипфейков проблема у...

Новости Казани

час назад

Музей Спасской башни Казанского Кремля закроют до 17 февраля

Новости России

29 минут назад

Волго-Вятский банк Сбербанка в 2024 году помог жителям уберечь от мошенников 425 млн рублей

Новости Казани

час назад

В Казани уже к 2027 году могут достроить 4 станции метро

Не у нас

час назад

Жена отправила мужу СМС из самолета за пару минут до крушения в США
В Казани "Лада" перевернулась и улетела в сугро...
Новости Казани
59 минут назад

В Казани "Лада" перевернулась и улетела в сугроб после ухода от погони ДПС

Новости Татарстана

час назад

В Мамадышском районе РТ введут выплату за рождение ребенка

Новости Татарстана

2 часа назад

28-летний житель Елабуги откусил крыло носа челнинцу в баре

Новости Татарстана

2 часа назад

Мастер завода окажется в суде за нарушение требований охраны труда

Центр продвинутой аналитики Альфа-Банка и билай...
Новости России
6 дней назад

Центр продвинутой аналитики Альфа-Банка и билайн Big Data & AI представили решение для анализа турпотоков