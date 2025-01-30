59-летний татарстанец, из-за которого в ДТП погиб его друг, окажется в суде

В ночь с 12 на 13 июля 2024 года в Спасском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Водитель грузового автомобиля Volvo, нарушив скоростной режим, выехал на Т-образный перекрёсток дорог «Алексеевское – Высокий Колок – Базяково – Тукай» и «Базарные Матаки – Болгар».

Не справившись с управлением, он пересёк перекрёсток прямо, съехал в кювет на встречной стороне и опрокинулся.

В аварии погиб его пассажир, который не был пристёгнут ремнём безопасности.

Прокуратура Спасского района утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.

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