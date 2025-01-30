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На трассе из Казани в Пермь застрял автобус с пассажирами

Точное место остановки неизвестно

pixabay.com

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Пассажирский автобус, следовавший из Казани в Пермь, простоял на трассе более трех часов из-за неисправности.

Как сообщает «Вечерняя Казань», транспорт заглох около двух часов ночи и оставался на обочине. Все это время пассажиры находились внутри.

Точное место остановки неизвестно, и в каком именно регионе произошла поломка – не уточняется. Только спустя три часа автобус удалось привести в рабочее состояние.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане суд рассматривает дело о таксисте, который травил пассажиров.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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