На трассе из Казани в Пермь застрял автобус с пассажирами

Пассажирский автобус, следовавший из Казани в Пермь, простоял на трассе более трех часов из-за неисправности.

Как сообщает «Вечерняя Казань», транспорт заглох около двух часов ночи и оставался на обочине. Все это время пассажиры находились внутри.

Точное место остановки неизвестно, и в каком именно регионе произошла поломка – не уточняется. Только спустя три часа автобус удалось привести в рабочее состояние.

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