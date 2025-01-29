В Африке выявили загадочные руины: ученые ведут исследование древнего города

Археологи сделали сенсационное открытие в Южной Африке, которое может изменить представления о древних цивилизациях. В 2017 году были найдены руины мегаполиса, занимавшего около 1500 квадратных километров, а также загадочные каменные круги, простирающиеся на площади почти 10 тысяч квадратных километров.

Первыми на необычные структуры обратил внимание пилот Йохан Хайне, регулярно пролетавший над этим районом. Его наблюдения привлекли внимание ученых, которые установили, что возраст находки составляет от 160 до 200 тысяч лет.

На территории обнаружены следы древних золотых шахт, что говорит о высоком уровне добычи драгоценного металла в те времена. Каменные круги, которые ранее считались загонами для скота, теперь рассматриваются как возможные храмовые комплексы или астрономические сооружения.

Масштабы поселения поражают: стены некоторых построек достигают полутора метров в высоту и имеют метровую ширину. Также здесь найдены дороги и террасы, напоминающие архитектурные решения инков.

Это открытие вызывает множество вопросов у исследователей. Как древние люди смогли создать столь сложные инженерные конструкции? Какие технологии они использовали? Ученые продолжают изучение находки, пытаясь раскрыть тайны этой загадочной цивилизации, сообщает potokmedia.ru.