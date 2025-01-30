Автобусный кризис Казани: причины роста цен и нехватки транспорта

В Казани не хватает автобусов

Цены на проезд в общественном транспорте Казани растут, а автобусные маршруты работают с перебоями. Почему так происходит и что скрывается за этими изменениями? Становится ли транспортная система города более доступной или наоборот — пассажирам предстоит столкнуться с новыми проблемами? Мы побеседовали с Комитетом по транспорту Казани и экспертами в этой области, чтобы понять, что на самом деле стоит за ростом цен и нехваткой автобусов на линиях.

Почему растут цены на проезд и как это влияет на казанцев?

Чтобы выяснить причины роста цен на проезд с 38 рублей до 43 рублей, редакция PROKAZAN обратилась к Комитету по транспорту. Как нас заверили, основным фактором роста цен стали изменения в экономике города. Повышение цен на топливо, стоимость обслуживания подвижного состава и недостаток квалифицированных кадров — все это влияет на тарифы. Но более глубокой причиной является ситуация с кадрами: нехватка водителей и кондукторов, о которой сообщает Комитет по транспорту, требует постоянных расходов на обучение и привлечение новых сотрудников.

Автор фото: Про город

«Перевозчики предлагали различные варианты стоимости проезда, но Госкомитетом по тарифам РТ были установлены именно такие тарифы. Это было сделано с целью оптимизации работы системы, однако также нужно учитывать экономическую составляющую», — объясняет Комитет по транспорту Казани.

Помимо этого, экономия на содержании транспорта в вечернее время также влияет на ценовую политику. В вечерние часы и в выходные дни, когда пассажиропоток сокращается, часть автобусов выводится с маршрутов, что приводит к увеличению интервалов.

Основатель компании InnovaTransport Алексей Смирнов считает, что повышение цен на проезд в условиях растущих затрат на транспортировку — это неизбежность, но также важен и вопрос о борьбе с коррупцией и улучшении инфраструктуры.

«Я думаю, что выравнивание стоимости оплаты наличными и картой просто связано с тем, что все уже перешли на безналичные способы оплаты. Это решение позволяет избежать множества проблем, связанных с наличными, такими как недосдача или манипуляции с деньгами», — считает Алексей Смирнов.

Автор фото: Про город

Он также подчеркивает, что переход на бескондукторную систему — это правильный шаг, который позволит не только повысить качество обслуживания, но и даст более точные данные о пассажиропотоке, что важно для планирования транспортной сети города.

Сколько автобусов на самом деле выходит на маршруты?

На бумаге план по автобусам на линии Казани выглядит вполне амбициозно — 608 единиц подвижного состава должны ежедневно обслуживать городские маршруты. Однако на практике ситуация гораздо сложнее. По данным Комитета, фактический выход автобусов заметно ниже. Вот только на сколько именно меньше, в комитете не сообщают.

Множество пассажиров ежедневно сталкиваются с тем, что нужный маршрут не приходит вовремя или вовсе отменяется. Одной из причин этого является недостаточное количество кадров. Несмотря на усилия по привлечению новых сотрудников и обучение действующих, дефицит специалистов в отрасли сохраняется.

Автор фото: Про город

«Нехватка водителей и кондукторов — это критический показатель, который отражается на всей транспортной системе города. Мы прилагаем все усилия, чтобы решить эту проблему, но ситуация остается напряженной», — пояснил представитель Комитета по транспорту.

Бескондукторная система — шаг к улучшению?

С целью оптимизации работы транспортной системы Казани активно внедряется бескондукторная система оплаты проезда. Этот шаг направлен на сокращение человеческого фактора, который может приводить к ошибкам и коррупционным рискам. В 2024 году завершена интеграция бескондукторной системы на наземном электрическом транспорте, и теперь ее планируется распространить на все автобусные маршруты города.

Преимущества системы очевидны: увеличение прозрачности операций, уменьшение возможности ошибок при подсчете и предотвращение случаев, когда кондукторы могут «забывать» сдачу. К тому же, бескондукторная система позволяет пассажирам оплачивать проезд с помощью банковских карт, что делает процесс более удобным и безопасным.

Автор фото: Про город

«В 2024 году завершено внедрение бескондукторной системы на наземном электрическом транспорте, и следующий этап — внедрение на всех автобусных маршрутах» — уточнил Комитет по транспорту.

Какие перемены ожидают транспортную систему Казани в 2025 году?

Власти города планируют серьезные инвестиции в обновление подвижного состава. В первую очередь речь идет о закупке новых автобусов, которые заменят старые, а также о улучшении условий для водителей.

«Будет продолжена работа по обновлению подвижного состава и улучшению условий труда водителей, что, безусловно, приведет к повышению качества обслуживания пассажиров», — заявляют в Комитете по транспорту.

Кроме того, в 2025 году продолжится развитие бескондукторной системы оплаты. Предполагается, что система будет внедрена на всех автобусах города, что существенно упростит процесс расчета и повысит его прозрачность.