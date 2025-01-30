Музей Спасской башни Казанского Кремля закроют до 17 февраля
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**Музей Спасской башни Казанского Кремля временно закроют в феврале**
Музей Спасской башни Казанского Кремля приостановит работу с 3 по 17 февраля 2025 года. Об этом сообщили на официальном сайте музея-заповедника. До 2 февраля экспозиция будет открыта для посетителей в обычном режиме.
Спасская башня — самая новая выставочная площадка музея-заповедника «Казанский Кремль». Её открыли 1 сентября 2023 года после реставрации.
Руководитель отдела маркетинга и пресс-службы музея-заповедника Диана Сяфукова пояснила, что закрытие связано с плановыми работами, которые проводят перед летним туристическим сезоном. Она уточнила, что никаких новых объектов в башне не появится — это стандартные мероприятия, которые проходят во всех музеях. Например, в декабре на аналогичный период закрывался Музей естественной истории.
Также она отметила, что обычно плановые работы проводят при смене выставок, но в данном случае они не связаны с обновлением экспозиции.
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