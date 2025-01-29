Ученые: мощнейшая геомагнитная буря грозит Земле летом 2025 года

Ученые предупреждают, что летом 2025 года возможна мощная солнечная буря, сравнимая с легендарным событием Кэррингтона. Ее последствия могут оказаться разрушительными. Специалисты связывают это явление с цикличностью солнечной активности, пик которой приходится на июль этого года. В такие периоды вероятность сильных магнитных бурь значительно возрастает.

Хотя северные сияния, возникающие в результате солнечных вспышек, выглядят впечатляюще, за ними скрывается серьезная угроза. Ученые отмечают, что сильные геомагнитные бури способны нарушить работу критически важных систем, включая энергоснабжение и связь.

Катастрофа 1859 года: чем прославилось событие Кэррингтона?

Самая мощная зафиксированная магнитная буря произошла в 1859 году и получила название "событие Кэррингтона" или "солнечный супершторм". Вспышки на Солнце начались в конце августа, а 1 сентября произошел колоссальный выброс корональной массы. Уже спустя 18 часов поток заряженных частиц достиг Земли.

Тогдашние последствия были значительными: телеграфные системы в Европе и Северной Америке вышли из строя, а полярные сияния наблюдались даже в тропических широтах, включая Карибские острова.

Современные технологии под угрозой

Если в XIX веке сбои затронули только телеграф, то сегодня последствия могут быть куда серьезнее. В условиях тотальной цифровизации, зависимость от спутниковой связи, интернета и электроэнергии делает современный мир более уязвимым перед подобными катастрофами.

По словам ученого Кястутиса Икамаса из Вильнюсского университета, наибольшему риску подвержены страны с разветвленной энергетической инфраструктурой, такие как США и Канада. Вспышки на Солнце способны вывести из строя спутники, привести к перебоям в электроснабжении и даже нарушить работу водоснабжения. В 2022 году, например, солнечная активность уничтожила 40 спутников Starlink, что поставило под угрозу целую космическую миссию.

Как защититься от последствий магнитной бури?

Подобные природные явления случаются редко, но способны нанести серьезный ущерб. Специалисты советуют заранее подготовиться: отключать электронные устройства от сети при угрозе солнечной активности, а также учитывать влияние бурь на здоровье.

Метеозависимые люди в такие дни могут испытывать головные боли, слабость и тошноту. Врачи рекомендуют избегать тяжелых физических нагрузок, жирной пищи и алкоголя, чтобы снизить нагрузку на организм.