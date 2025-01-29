9-летний казахский вундеркинд разработал действующую модель АЭС

Министерство просвещения Казахстана рассказало об успехе юного изобретателя из Актюбинской области. Четвероклассник Нурталап Бакытжанов сконструировал миниатюрную модель атомной электростанции в рамках проекта «100 новых лиц».

Разработанная им конструкция включает все основные элементы настоящей АЭС: генератор, трубопроводную систему, градирню и охлаждающий бассейн. Модель демонстрирует весь процесс выработки энергии — от нагрева воды до получения электричества через турбинную установку.

Нурталап объяснил, что его проект появился благодаря желанию разобраться в принципах работы атомных станций. Он изучил опыт разных стран и применил полученные знания на практике.

Школьник уже добился значительных успехов в науке. Он дважды становился победителем конкурса «Зерде» в категории «Физика и космос» и получил диплом первой степени на олимпиаде «Акбота».

В будущем юный инженер планирует разрабатывать инновационные энергетические установки, основанные на альтернативных источниках энергии. Его история показывает, как стремление к знаниям и настойчивость помогают добиваться выдающихся результатов.