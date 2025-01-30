В США самолëт упал в воду при заходе на посадку
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В столице США произошла авиакатастрофа — самолёт разбился при заходе на посадку рядом с аэропортом имени Рейгана. По предварительным данным, есть жертвы.
Очевидцы рассказали, что перед падением лайнер столкнулся с вертолётом, после чего рухнул в воды реки Потомак. В районе крушения ведутся поисково-спасательные работы, в воздухе кружат вертолёты спасательных служб. На месте работают экстренные службы, а аэропорт временно прекратил работу, пишет SHOT.
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