В США самолëт упал в воду при заходе на посадку

В столице США произошла авиакатастрофа — самолёт разбился при заходе на посадку рядом с аэропортом имени Рейгана. По предварительным данным, есть жертвы.

Очевидцы рассказали, что перед падением лайнер столкнулся с вертолётом, после чего рухнул в воды реки Потомак. В районе крушения ведутся поисково-спасательные работы, в воздухе кружат вертолёты спасательных служб. На месте работают экстренные службы, а аэропорт временно прекратил работу, пишет SHOT.