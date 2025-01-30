Сегодня записаться на прием к врачу можно за пару минут – достаточно пары кликов в приложении. Но почему тогда многие из нас откладывают визиты, даже когда тревожные симптомы говорят об обратном? Особенно сложно решиться на посещение специалистов, таких как проктолог. Это подтверждает и статистика: по данным Роспотребнадзора, более 40% случаев заболеваний прямой кишки в России выявляются на поздних стадиях, когда лечение требует больших усилий и затрат. А в Татарстане, согласно данным Минздрава РТ, ежегодно фиксируется рост обращений с проктологическими проблемами, причем большинство пациентов – это люди в возрасте от 30 до 50 лет.

Редакция ProKazan встретилась с Андреем Альбертовичем Рахматуллиным, хирургом-проктологом клиники «Формула Здоровья». Он объяснил, как распознать опасные симптомы, почему даже разовое появление крови — это повод обратиться к специалисту, и как современные методы, вроде лазерной терапии, возвращают людям комфортную жизнь.

— Многие люди откладывают визит к проктологу из-за стеснения, даже когда замечают тревожные симптомы. Как проходит первый приём, и как вы помогаете пациентам чувствовать себя комфортно?

— Первый визит к проктологу для многих — это испытание не столько физическое, сколько эмоциональное. Страх боли, стеснение, неловкость — все это мешает людям обратиться к врачу даже тогда, когда симптомы становятся действительно тревожными. Но моя задача как врача — не только провести осмотр, но и помочь пациенту почувствовать себя спокойно и уверенно.

Прием начинается с беседы. Это не просто формальность — важно собрать анамнез: понять, что беспокоит человека, как давно начались симптомы, были ли похожие случаи у родственников.

Далее идет осмотр. Для многих именно это является пугающим этапом. Но я всегда объясняю: он проходит быстро, бережно и без боли. Визуальный осмотр, пальпация, аноскопия — мы исследуем проблемные зоны на глубине 10–15 сантиметров, чтобы понять, есть ли воспаления, трещины, полипы или геморроидальные узлы. Важный момент: никакой сложной подготовки, клизм или иных неудобств. Достаточно обычных гигиенических процедур, и все пройдет спокойно.

— Как понять, что боль в области заднего прохода — это не просто временное раздражение, а повод обратиться к специалисту?

— Конечно, иногда боль в области заднего прохода может быть связана с незначительными раздражениями, которые проходят сами собой. Но есть ряд симптомов, которые должны насторожить и стать поводом для визита к врачу.

Во-первых, это зуд, который длится более суток, особенно если он сопровождается покраснением или дискомфортом. Еще один серьезный сигнал — выделение крови. Даже разовое появление крови на туалетной бумаге, в унитазе или смешанной с калом — это уже веский повод обратиться к специалисту. Кровь может быть признаком геморроидальных узлов, трещин или даже более серьезных заболеваний, таких как опухоли.

Еще один симптом, который не стоит игнорировать, — это ощущение болезненного выпячивания. Часто пациенты жалуются, что после длительного сидения, работы или перелета появилась болезненная "шишка". Это может быть острый тромбоз или воспаление, которое требует немедленного вмешательства.

Кроме того, если вы чувствуете ощущение неполного опорожнения кишечника, дискомфорт или боли при дефекации, это тоже повод обратиться к врачу. Такие симптомы могут указывать на воспаление, полипы или другие недуги в области прямой кишки.

Посещение проктолога должно быть частью плановой заботы о здоровье, особенно если вам уже за 30-40 лет. Многие заболевания можно выявить на ранних стадиях, когда лечение минимально инвазивное и менее травматичное.

— Как вы относитесь к детокс-программам и очищению кишечника, которые активно рекламируют? Есть ли от них реальная польза или они опасны?

— К детокс-программам я отношусь с осторожностью. Да, их часто рекламируют как способ «очистить организм от токсинов» или «перезагрузить кишечник», но на деле они могут больше навредить, чем помочь. Во-первых, наш организм — это система, которая прекрасно справляется с очищением сама, если ей не мешать. В кишечнике живут полезные бактерии, которые не только помогают переваривать пищу, но и вырабатывают витамины, например витамин К, и поддерживают внутренний баланс. Когда мы начинаем «очищать» кишечник агрессивными методами, такими как гидроколонотерапия или многократные клизмы, мы вымываем эту микрофлору. После этого может начаться дисбактериоз: полезные бактерии исчезают, а их место занимают патогенные организмы. Люди часто жалуются на метеоризм, боли, нестабильный стул, и всё это последствия такого вмешательства.

Во-вторых, ворсинки кишечника, которые всегда покрыты слизью, тоже страдают. Эта слизь защищает их, а при чрезмерных «очищениях» они могут быть травмированы. Бывают случаи, когда после таких процедур у людей начинаются проблемы, которых раньше не было.

Что я рекомендую? Если человек хочет поддержать здоровье кишечника, гораздо безопаснее время от времени устраивать интервальные голодания. Это значит, на сутки отказаться от пищи, пить только воду. Подчеркиваю, обычную или минеральную воду, а не дистиллированную, чтобы не нарушать солевой баланс.

Интервальные голодания – эффективный метод поддержания здоровья кишечника. Однако он подходит только полностью здоровым людям. Перед решением о голодании необходимо проконсультироваться со специалистом. Записаться в клинику «Формула Здоровья» на сайте

Лучший способ помочь организму — это наладить питание: добавить больше клетчатки, фруктов, овощей, пить воду и уменьшить потребление сахара и рафинированной пищи. Организм сам очистится, если создать для него подходящие условия. А детокс-программы, на мой взгляд, больше маркетинговый ход, чем необходимость.

— Раз в день – это запор?

— Нет, я категорически не согласен с таким утверждением, что раз в день — это запор. Здесь важно понимать, что у каждого человека своя физиология, и нормы частоты стула могут различаться. Например, если человек ходит в туалет раз в день, делает это комфортно, без боли и сильного натуживания, и его ничего не беспокоит, то это абсолютно нормальный процесс.

На самом деле, даже если стул происходит раз в два дня, но человек при этом не испытывает дискомфорта, это тоже считается нормой. Проблемы начинаются тогда, когда человек чувствует тяжесть, боль, неполное опорожнение или ему приходится сильно тужиться. Тогда уже речь идет о функциональных нарушениях.

Как говорил Парацельс: «Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза». Знаете, я часто слышу как люди радостно утверждают, что пьют полтора литра воды в день. Но повод ли это для радости? Даже в вопросе суточной нормы воды нет универсального подхода. Если человек активно двигается, потеет, его организму может потребоваться больше жидкости. Если он находится в прохладной обстановке, то стандартные «полтора литра» могут быть даже лишними.

Поэтому я призываю не следовать абстрактным рекомендациям. Важно оценивать не частоту стула, а комфорт и отсутствие проблем. Если человек ходит раз в три-четыре дня, то, скорее всего, это уже вызовет определенные сложности, такие как натуживание, боль или дискомфорт. В таких случаях нужно не только наладить питание, но и обратиться к специалисту. Но раз в день — это точно не запор.

— В каких случаях у пациента могут быть показания к операции, а в каких достаточно медикаментозного лечения?

— Современные методы лечения включают не только малоинвазивные операции, но и медикаментозную терапию, которая играет важную роль, особенно на ранних стадиях заболеваний или при незначительных симптомах. Медикаментозное лечение направлено на устранение симптомов и улучшение качества жизни пациента. Это особенно важно для тех, кто пока не готов к операциям или малоинвазивным процедурам.

В нашей клинике мы используем широкий спектр лекарственных средств: мази, свечи, таблетки. Например, при геморрое или анальных трещинах мази и свечи помогают уменьшить воспаление, снять зуд и болевые ощущения. Существуют препараты, которые останавливают кровотечение и улучшают состояние вен, укрепляя их стенки и снижая риск образования новых узлов. Для уменьшения боли применяются местные анестетики, а в случае инфекционных осложнений — антибактериальные средства.

Однако важно понимать, что медикаментозная терапия устраняет только симптомы, но не воздействует на причину заболевания. Если возник геморроидальный узел, его нельзя полностью вылечить мазями или таблетками — узел останется. Лекарства помогают снять зуд, боль или кровотечение, но причина проблемы сохраняется.

Такая терапия часто используется, если симптомы незначительны и не нарушают качество жизни. Например, есть пациенты, которые не хотят прибегать к операциям и говорят: «Сделайте так, чтобы не болело и не зудело». В таких случаях медикаменты помогают поддерживать стабильное состояние, но если эффекта от лечения недостаточно или симптомы возвращаются, это уже показание для оперативного вмешательства.

Стоит также отметить, что при хронических трещинах медикаментозное лечение редко дает стойкий результат. Здесь трещина зачастую требует хирургического иссечения, так как ткани уже изменены анатомически. Медикаментозная терапия эффективна на начальных стадиях, но при отсутствии успеха или при рецидиве необходимо рассматривать хирургические методы. К слову, чаще всего достаточно малоинвазивных методов.

— Расскажите подробнее. Какие малоинвазивные методы применяются в вашей клинике?

— Современные малоинвазивные методы лечения действительно меняют подход к проктологии. Они позволяют проводить эффективное лечение с минимальной травматизацией тканей, коротким восстановительным периодом и меньшим дискомфортом для пациентов. В нашей клинике используются практически все передовые технологии, которые доступны в современной амбулаторной проктологии.

Например, лазерная терапия — один из самых популярных методов. Она применяется для лечения внутреннего геморроя, особенно на ранних стадиях. Лазер аккуратно «запаивает» пораженные сосуды, устраняя геморроидальные узлы без необходимости разрезов. Это процедура практически бескровная, проходит быстро и позволяет пациенту вернуться к привычной жизни уже на следующий день.

Также мы используем такие методы, как легирование латексными кольцами и склерозирование сосудов. Легирование подходит для лечения внутреннего геморроя: на узел накладывается латексное кольцо, которое блокирует кровоснабжение, и узел постепенно отпадает. Склерозирование, в свою очередь, заключается во введении специального препарата, который вызывает «склеивание» стенок сосудов, что приводит к исчезновению геморроидального узла.

Геморрой лечится, но важно не затягивать. На ранних стадиях возможно малоинвазивное лечение, которое не требует долгого восстановления. Если симптомы мешают вам жить комфортно, обратитесь к врачу за современными методами терапии.

Для наружных геморроидальных узлов, которые невозможно лечить малоинвазивными методами, применяются амбулаторные операции. Здесь мы используем радиоволновую терапию, лазеры или специальные клипаторы, которые позволяют быстро и точно удалять узлы.

Важно отметить, что малоинвазивные методы подходят не всем. Например, их эффективность снижается на запущенных стадиях или при больших узлах, и тогда уже необходима полноценная хирургическая операция.

— Многие пациенты боятся услышать диагноз "рак" при обращении к проктологу. Каковы первые признаки онкологических заболеваний?

— Есть симптомы, которые ни в коем случае нельзя игнорировать, даже если они кажутся незначительными. Дело в том, что организм часто пытается предупредить нас о проблемах заранее, но мы либо не замечаем эти сигналы, либо списываем их на что-то бытовое — стресс, плохую пищу, временное недомогание. Однако именно такие «мелочи» могут быть первыми признаками серьезных заболеваний, включая рак.

Первый и самый настораживающий сигнал — это кровь в кале. Однако есть важная особенность: при онкологических заболеваниях кровь часто перемешана с каловыми массами, а не видна на поверхности или на бумаге. Это важный диагностический момент, который отличает рак от других проктологических проблем, таких как трещины или геморрой. Помимо крови, может наблюдаться большое количество слизи или ее появление в сочетании с кровью.

Кровь в кале — это тревожный сигнал. Даже разовое появление крови или слизи в кале может быть признаком серьезных заболеваний, включая опухоли. Не игнорируйте такие симптомы, запишитесь на осмотр, чтобы исключить опасные патологии.

Другие тревожные признаки — снижение гемоглобина, которое не связано с питанием или другими очевидными причинами, и резкое снижение массы тела или аппетита. Эти симптомы часто воспринимаются как последствия стресса или других факторов, но на самом деле они могут указывать на серьезные проблемы в кишечнике. Еще один специфический признак — ощущение переливания или движения в одной области живота, о котором пациенты иногда говорят: «У меня слева что-то странное булькает». Такие локализованные ощущения — повод для обследования.

Онкология кишечника опасна тем, что долгое время может протекать бессимптомно. В моей практике пациенты с раковыми заболеваниями чаще всего обращались уже на тех стадиях, когда симптомы стали очевидными и беспокоящими. Однако важно помнить, что опухоли выявляются и на ранних этапах, если вовремя прийти на профилактический осмотр. Это особенно актуально для тех, у кого в семье были случаи онкологических заболеваний кишечника — наследственный фактор увеличивает риски.

Как показывает опыт, самый эффективный способ предотвратить развитие рака — это скрининговое обследование, которое может включать осмотр проктолога, анализы и, при необходимости, колоноскопию. Да, это не самая приятная процедура, но ее ценность огромна: диагностированное на ранней стадии заболевание лечится быстро и успешно. Я советую не бояться диагнозов, а бояться упустить момент, когда можно помочь себе с минимальными усилиями.

— Почему колоноскопия так важна, как проходит подготовка, и насколько современные методы позволяют минимизировать дискомфорт?

— Колоноскопия действительно вызывает множество опасений у пациентов, но эти страхи чаще всего основаны на недостатке информации. На самом деле, это один из самых эффективных и точных методов диагностики заболеваний кишечника, особенно онкологических. Она позволяет обнаружить патологические изменения — полипы, воспаления, язвы и даже ранние стадии опухолей — задолго до того, как они начнут проявлять себя. Более того, процедура может быть не только диагностической, но и лечебной: если во время обследования обнаруживаются полипы, их можно сразу удалить и отправить на гистологию, что существенно снижает риск их перерождения в злокачественные опухоли.

Почему эта процедура так важна? Рак кишечника входит в тройку самых распространенных онкологических заболеваний в мире, а своевременная диагностика может спасти жизнь. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), раннее выявление рака увеличивает шансы на успешное лечение до 90%, тогда как на поздних стадиях этот показатель значительно снижается. Именно колоноскопия позволяет обнаружить заболевание на том этапе, когда лечение будет минимально инвазивным и наиболее результативным.

Что касается подготовки, то она действительно требует соблюдения простых правил. Пациенты принимают специальные слабительные препараты для очистки кишечника, что позволяет врачу получить точные результаты. На фоне этого большинство современных колоноскопий проводится под седацией или легким наркозом, что делает процедуру практически неощутимой.

— Какие особенности проведения колоноскопии есть у возрастных пациентов?

— Колоноскопия у пожилых людей вызывает множество вопросов, но возраст сам по себе не является противопоказанием. Более того, своевременная диагностика в этой группе пациентов особенно важна, так как риск развития онкологических заболеваний кишечника увеличивается с возрастом. Процедура проводится с учетом состояния пациента: перед колоноскопией обязательно назначают анализы на свертываемость крови, делают ЭКГ и проводят осмотр у терапевта, чтобы исключить проблемы с сердцем или дыхательной системой.

Современные препараты для наркоза позволяют минимизировать стресс и дискомфорт. Пациент засыпает буквально на 10–15 минут, а после процедуры быстро восстанавливается. Дополнительная подготовка и контроль снижают риски осложнений, а выявление полипов или других патологий на ранних стадиях позволяет избежать серьезных последствий.

В возрасте за 70 лет польза от колоноскопии, особенно при наличии подозрений на опухоли или семейной предрасположенности, многократно превышает потенциальные риски.

Страх и стеснение часто мешают людям вовремя обратиться к проктологу, но, как показала наша беседа с Андреем Альбертовичем Рахматуллиным, эти переживания обычно неоправданны. Современные методы диагностики и лечения делают прием у проктолога комфортным, безопасным и максимально эффективным. Проблемы кишечника — это не то, что стоит откладывать на потом: своевременное обращение к специалисту поможет избежать осложнений и вернуть себе уверенность и здоровье. Если вы замечаете тревожные симптомы или давно откладывали визит, сейчас самое время записаться на консультацию. Ваше здоровье — это главная инвестиция!