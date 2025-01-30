Новости Казани
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В Казани "Лада" перевернулась и улетела в сугроб после ухода от погони ДПС

За рулём оказался 40-летний гражданин Узбекистана

pixabay

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Водитель легковушки проигнорировал требование инспекторов об остановке и попытался скрыться. Погоня началась на улице Даурской и закончилась на перекрёстке с улицей Меховщиков, где машина врезалась в препятствие, несколько раз перевернулась в воздухе и угодила в сугроб.

За рулём оказался 40-летний гражданин Узбекистана. Он и его пассажир получили травмы и сейчас находятся в больнице.

На водителя составили пять административных протоколов, ещё по одному нарушению решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее мы писали о том, что в Казани 7 человек отправились газом, глава СК Александр Бастрыкин контролирует дело.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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