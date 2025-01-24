В Казани работает более 80 стоматологических клиник, но найти "свою" — ту самую, где чувствуешь себя в надежных руках, не так просто. На сайтах звучат одинаково красивые фразы: современное оборудование, опытные врачи, индивидуальный подход. Но, откровенно говоря, разве кто-то признается в обратном?

Клиники словно соревнуются в изобретении маркетинговых фраз, но за шаблонными обещаниями пациенты ищут нечто большее — доверие, заботу, человека, который не только вылечит зуб, но и развеет тревоги. Становится ясно, что настоящая "своя" клиника — это не только про лечение, но и про ощущение, что тебе искренне рады.

Мы решили проверить, где заканчиваются слова и начинается действие. Редакция ProKazan отправилась в "Анатомию Улыбки" — сеть, которую пациенты выбрали клиникой года в Татарстане в номинации "Инновационные методы лечения в стоматологии", чтобы узнать, что скрывается за этим признанием. Вместе с Зариповой Алиной Владимировной, директором по развитию клиники, мы заглянули за кулисы клиники. О том, что мы обнаружили, рассказываем в нашем материале.

— Как вы подбираете врачей для клиники? Что для вас важнее: опыт, дипломы или личные качества, которые помогают выстроить доверие с пациентами?

— В "Анатомии Улыбки" мы знаем: пациент выбирает не просто клинику, а человека, которому доверит свое здоровье. Поэтому наш подход к подбору врачей — это не просто формальность, а настоящая работа над созданием идеальной команды.

Сначала мы смотрим на профессионализм: дипломы, портфолио с фотопротоколами — снимками "до" и "после" лечения, которые демонстрируют уровень мастерства врача. Но самое важное для нас — понять, есть ли у человека желание расти, учиться новому и работать в команде.

К примеру, на стажировке, которая длится около двух недель, мы наблюдаем за врачом в реальных условиях: как он общается с пациентами, как реагирует на непредвиденные ситуации, насколько стремится совершенствовать свои навыки. Один из таких эпизодов: доктор пришёл к нам с базовым портфолио, а через две недели уже показал первые результаты под руководством нашего главврача. Такие моменты вдохновляют.

Но дело не только в профессионализме. Личность врача — это то, что помогает пациенту чувствовать себя спокойно и уверенно. Бывали случаи, когда пациенты возвращались именно из-за "своего" врача, говоря: "С ним не страшно!" Мы выбираем тех, кто умеет слушать, заботиться и строить доверие с первой минуты. Ведь это то, что остаётся в памяти пациента дольше, чем сама процедура.

— Есть ли в вашей клинике процедуры или технологии, которых не встретишь в других стоматологиях Казани?

— В "Анатомии Улыбки" мы стараемся не просто идти в ногу со временем, а быть на шаг впереди. Поэтому используем технологии, которые делают лечение не только качественным, но и максимально удобным для пациентов.

Например, у нас есть КТ-аппараты в двух филиалах — на Минской и на проспекте Победы. Это значит, что пациенту не нужно ездить в другие клиники для диагностики. Он может сделать 3D-снимок прямо на месте, что значительно экономит время. А для создания ортопедических конструкций мы используем 3D-сканеры — это современный метод интерорального сканирования, который заменяет традиционные слепки. Этот метод применяется не только в ортопедии, но также широко используется в таких направлениях, как ортодонтия и гнотология, что позволяет максимально точно и быстро подготовить лечение. Кроме того, у нас есть собственный сервис, который позволяет быстро реагировать на поломки оборудования и оперативно устранять их, обеспечивая бесперебойную работу клиники.

Ещё одна уникальная технология — аксиография. Она позволяет изучить движение суставов челюсти и учесть даже самые мелкие отклонения. Эта процедура особенно важна в ортодонтии и лечении суставных заболеваний. Например, если пациент жалуется на дискомфорт при жевании, аксиография помогает выявить проблему и составить план лечения с максимальной точностью.

Мы гордимся и своей собственной лабораторией. Она позволяет изготавливать всё — от кап и шин до элайнеров и бюгельных протезов. Это даёт нам преимущество: врачи напрямую общаются с техниками, контролируют процесс и добиваются идеального результата для пациента.

Кроме того, в нашей клинике есть операционный блок, где проводятся сложные челюстно-лицевые операции, включая лечение под наркозом и седацией. Это комфортно и безопасно как для взрослых, так и для детей, что особенно важно для маленьких пациентов.

— Ваша клиника известна комфортом для пациентов. Расскажите, какие удобства вы создали, начиная от зоны ожидания и заканчивая техническим оснащением?

— У нас есть бесплатная парковка возле каждого филиала — больше не нужно кружить в поисках места для машины. В зоне ожидания всегда доступны чай, кофе и вода. Мягкие диваны, журналы и просторно организованное пространство создают ощущение уюта. Мы сделали всё, чтобы никто не чувствовал себя "как селёдка в банке" — это особенно важно для родителей с детьми или тех, кто приезжает издалека.

Во время приёма комфорт переходит на новый уровень. В каждом кабинете есть телевизор — пациенты могут выбрать фильм или музыку и даже смотреть это в процессе лечения. У нас мягкие пледы для тех, кто хочет укрыться, а заботливые ассистенты всегда готовы учесть любое пожелание.

Комфорт начинается с порога. Просторные зоны ожидания, чай, кофе и уют — всё, чтобы вы чувствовали себя как дома.

Техническая часть тоже играет свою роль. Каждая процедура проходит максимально быстро и точно благодаря лечению в четыре руки — врач и ассистент работают слаженно, ускоряя процесс. Также есть микроскопы для сложных случаев, что позволяет врачу не упустить ни одной детали и добиваться высокого качества лечения.

Особое внимание мы уделили детям. Во всех филиалах есть детские кабинеты с ярким интерьером, рисунками и игрушками. Маленькие пациенты получают разноцветные очки и игрушки во время процедур. А после лечения их ждёт "призовая" монетка, с которой можно выиграть подарок в автомате. У нас даже есть доска с фотографиями "храбрых пациентов" — ребята возвращаются, чтобы снова увидеть себя и получить новый подарок.

И, конечно, наша забота не заканчивается после визита. Мы обязательно звоним пациентам на следующий день, интересуемся их самочувствием и отвечаем на вопросы. Это мелочь, но мы действительно заботимся о каждом, кто переступил порог нашей клиники.

— Ваши врачи побеждают в профессиональных номинациях и получают награды. Какие достижения клиники и её специалистов стали для вас особенно значимыми?

— Мы гордимся достижениями наших врачей, потому что это не просто признание их профессионализма, а отражение доверия пациентов. Одной из самых значимых для нас стала победа наших специалистов в премии "ПроДокторов" — это настоящая народная награда, основанная на реальных отзывах пациентов.

Так, в 2024 году наши хирурги, ортодонты и терапевты заняли первые места в своих номинациях. Например, доктор Хакимова Гузель Вахитовна провела множество сложных операций по полному удалению зубного ряда и установке имплантов All-on-4 и All-on-6. Эти работы требуют ювелирной точности и большого опыта, и её усилия были по достоинству оценены.

За каждой улыбкой — команда профессионалов. Врачи, которые учатся и совершенствуются, чтобы ваше лечение было идеальным.

В том же году наша клиника была удостоена премии "Бренд года Татарстана" за инновационные методы лечения и высокий уровень сервиса. Это стало не только признанием профессиональных заслуг нашей команды, но и показателем доверия со стороны пациентов и сообщества.

Кроме того, мы получили премию 2ГИС за качество работы среди стоматологических клиник в Советском и Приволжском районах. Это ещё одно подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении.

Сейчас мы участвуем в конкурсе "Клиника года" и с нетерпением ждём результатов. Однако для нас самые важные награды — это благодарности наших пациентов. Именно их доверие и добрые слова помогают нам расти и стремиться к лучшему каждый день.

— Как выстроен контроль качества в вашей стоматологии? Как вы лично убеждаетесь, что соблюдаются все нормы — от стерилизации до лечения?

— Для нас это системный процесс, где продумана каждая деталь. Начнём с основ: в каждом филиале есть своя стерилизационная зона, где работают специально обученные медсестры ЦСО. Все инструменты проходят полный цикл обработки: замачивание, мойка, сушка, стерилизация и упаковка. Инструменты вскрываются прямо перед пациентом, чтобы он видел, что всё абсолютно стерильно. Ассистенты каждого врача знают все нюансы его работы, что обеспечивает персонализированный подход к подготовке инструментов.

Что касается качества лечения, мы используем фотопротоколы: каждый врач фиксирует состояние зубов "до" и "после" процедуры. Это не только помогает оценить работу, но и позволяет контролировать соблюдение всех стандартов. Например, если возникает спорный случай, мы можем буквально заглянуть в прошлое пациента и проверить все этапы лечения.

Каждый шаг под контролем. От стерильности инструментов до фотопротоколов — ничего не остаётся без внимания.

Напомню, мы всегда интересуемся самочувствием пациентов на следующий день после лечения. Если возникают жалобы или вопросы, я лично связываюсь с пациентом, чтобы понять, как мы можем помочь. В случае необходимости пациент может прийти на повторный осмотр, не дожидаясь запланированного визита. Для нас важно, чтобы любой дискомфорт или проблема решались оперативно.

— Почему иностранные студенты выбирают вашу клинику для обучения? Как вы организуете процесс, чтобы передать опыт будущим врачам?

— Мы сотрудничаем с высшими учебными заведениями по договору, предоставляя будущим врачам возможность не просто пройти практику, но и получить уникальный опыт работы в клинике с высокими стандартами.

Процесс организован так, чтобы студенты могли полностью погрузиться в реальную клиническую практику. Они распределяются старшей медсестрой по врачам, становясь частью их команды. На практике они наблюдают за работой врачей, помогают ассистентам и вникают в тонкости стоматологии — от диагностики до сложных процедур. Это позволяет им не только увидеть профессию изнутри, но и почувствовать её ответственность.

Особый акцент мы делаем на стремлении студентов к обучению. Многие из них трудолюбивы и мотивированы, что особенно заметно в их подходе к задачам. Например, у нас есть история с доктором Халилом, который изначально пришёл к нам ассистентом. Он прошёл путь от студента до востребованного врача-микроскописта, выучил русский язык, овладел всеми необходимыми навыками и стал любимцем пациентов, включая англоязычных и арабоязычных.

Мы понимаем, что настоящие профессионалы рождаются в практике, поэтому студенты имеют возможность остаться у нас и продолжить карьеру. Обычно их путь начинается с позиции врача-гигиениста, что позволяет оттачивать навыки и работать под руководством опытных коллег.

— С какими жалобами или предложениями чаще всего обращаются пациенты? Как настроена работа с обратной связью в вашей компании?

— Жалобы и предложения — это всегда ценный источник информации для улучшения работы клиники, и мы к ним относимся с большим вниманием. Самая распространённая жалоба — это задержки приёма. Мы понимаем, что время каждого пациента важно, но в стоматологии иногда возникают ситуации, которые сложно предугадать. Например, во время лечения могут открыться скрытые проблемы, которые требуют больше времени, чем планировалось. Наша главная цель — завершить каждую процедуру качественно, даже если это займет немного больше времени.

Чтобы минимизировать неудобства, мы всегда предупреждаем пациентов, если возможна задержка. Администраторы предлагают чай, кофе или воду в зоне ожидания, чтобы ожидание прошло максимально комфортно. А после завершения приёма мы обязательно приносим извинения за задержку и объясняем причины.

В мире стоматологии, где на первый взгляд все клиники предлагают одно и то же — "современное оборудование", "опытных врачей", "индивидуальный подход", — настоящая разница кроется в деталях. "Анатомия Улыбки" показывает, что за этими словами может стоять не маркетинг, а реальные действия: внимание к пациентам, стремление к совершенству и искреннее желание помогать.

Каждый аспект работы клиники, от подбора врачей до внедрения инновационных технологий, подчинён главной цели — создать место, где пациенты чувствуют себя уверенно, а врачи гордятся своей профессией. Здесь доверие становится основой лечения, а комфорт — его неотъемлемой частью.