Интересное в Казани
· 16+ · Рината Зиянгирова

"Сначала плавать, потом ходить?": казанские мамы-врачи рассказали, как вода помогла их малышам развиваться

Как дать своему ребёнку лучший старт в жизни? Э...

Подписаться в Telegram

Сегодня необходимость дополнительных усилий для развития ребенка уже не вызывает вопросов. Времена, когда малышей туго пеленали на первые месяцы жизни, остались в прошлом. Современные родители в Казани имеют доступ к множеству возможностей, которые помогают развивать ребенка практически с рождения. И, действительно, это разнообразие иногда вызывает растерянность. Курсы массажа, развивающие игры, раннее обучение плаванию — как понять, что лучше для вашего малыша?

Редакция ProKazan поговорила с мамами, которые не только сами воспитывают детей, но и имеют медицинское образование. Эти женщины рассказали, почему для своих малышей они выбрали грудничковое плавание и как занятия в воде помогают гармоничному развитию ребенка.

Анастасия, детский психолог и нутрициолог

Анастасия — мама троих детей: 13-летней дочери, 3-летнего сына и 4-месячного малыша. Как детский психолог и нутрициолог, она прекрасно знает, что именно раннее развитие формирует 80% будущего интеллектуального и физического потенциала ребенка.

"Когда моя старшая дочь была маленькой, мы долго искали бассейн для оздоровления, но такие занятия предлагались только детям с 4 лет. Когда я была в ожидании второго ребенка, мы узнали, что в Казани открывается центр грудничкового плавания Mama’more. Это оказалось настоящей удачей — всего 15 минут пешком от дома".

Анастасия вспоминает, как восторг начался задолго до первого занятия: "Нас встретили вежливые администраторы, основательница центра Mama’more Ева Дмитриевна провела экскурсию, угостила кофе. Особое внимание уделили безопасности: рассказали о фильтрации воды и продуманных зонах для малышей. Меня это полностью убедило."

Занятия включали в себя воздушную гимнастику, элементы массажа и упражнения в воде. "Особо запомнились ныряния. Главное — дождаться готовности ребенка, он сам это транслировал. Безумно понравилась мотивация к ныркам. На дно ванны помещались предметы и ребенку нужно было их достать. Он был, как маленький водолаз в поисках сокровищ! Счастью не было предела, если все игрушки были найдены".

Анастасия также отмечает, что для нее как для мамы это был первый опыт, и все воспринималось с интересом. "Когда Никита был совсем малышом, ему очень нравилась гимнастика в воде. Для меня было важно наблюдать, как мой ребенок реагирует на слова тренера и выполняет задания".

Анастасия подчеркивает, что регулярные занятия помогли ее сыну избавиться от мышечного тонуса, а наблюдательные тренеры в Mama’more всегда подсказывали, как работать с ребенком дома.

Подарите своему малышу незабываемые впечатления от первых заплывов! Запишитесь на бесплатное пробное занятие в центре Mama’more с промокодом ПРОКАЗАН и убедитесь, что плавание — это не только полезно, но и комфортно. Акция действует для детей до 6 месяцев.

Ильсия, врач-педиатр-инфекционист

Ильсия водила на грудничковое плавание своих младших детей — с третьим ребенком занятия начались с двух месяцев, с четвертым — с трех.

"Я заметила резкий скачок в развитии у детей. В другом центре мне не понравились методы работы, поэтому я искала место, где бы учитывались потребности ребенка. Здесь с нами проводили гимнастику, массаж, а занятия проходили в спокойной и дружелюбной атмосфере".

Ильсия отмечает, что даже периоды капризов, связанные с прорезыванием зубов, не мешали детям наслаждаться плаванием. "После занятий они лучше спали, ели, а самое главное — активно развивались".

Мечтаете, чтобы ваш малыш с радостью освоил воду? В Mama’more особое внимание уделяют безопасности: вода проходит многоуровневую фильтрацию, чтобы занятия были не только увлекательными, но и максимально безопасными для малышей. С промокодом ПРОКАЗАН первое занятие — бесплатно! Акция действует для детей до 6 месяцев.

Алия, известный в Казани врач-гинеколог-онколог

Алия — успешный врач-гинеколог и онколог, а с недавних пор — молодая мама. Ее дочери Мире всего пять месяцев, она уверенно развивается и радует маму новыми навыками.

"Мы начали заниматься плаванием в Mama’more, когда дочери было чуть больше 40 дней. Поначалу ей было немного непривычно, но благодаря поддержке тренеров мы продолжили. Теперь я вижу, как доченька наслаждается каждым занятием."

Алия подчеркивает, что для нее как для врача важны закаливание и укрепление иммунитета. "В три месяца Мира перевернулась, в четыре уже начала пытаться ползти. Сильная спина, крепкие руки — все это заслуга плавания".

Она добавляет, что профессионализм тренеров стал одним из ключевых факторов: "Это не просто специалисты, а люди с глубокими знаниями и опытом, которые создают комфортную атмосферу и помогают с любыми вопросами".

Грудничковое плавание: выбор осознанных родителей

Истории Анастасии, Алии и Ильсии ярко показывают, как грудничковое плавание влияет на развитие малышей. Уже спустя первые месяцы занятий дети демонстрируют заметный прогресс: укрепляются мышцы, развивается координация. Мамы доверились экспертному мнению, выбрав занятия грудничковым плаванием в Mama’more, и убедились в том, что это действительно работает.

Грудничковое плавание помогает укрепить иммунитет, развивать координацию и даже улучшает сон малышей. Попробуйте занятия, которые нравятся и детям, и родителям! Запишитесь в Mama’more и получите первое занятие бесплатно по промокоду ПРОКАЗАН. Акция действует для детей до 6 месяцев. Специалисты центра окружат малыша заботой, обеспечат безопасность и профессиональный подход.

Реклама. ИП Галиуллина Ева Дмитриевна. Erid: 2W5zFG55azt

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

18 часов назад

Приближается пик активности Солнца: чем это грозит человечеству

Интересное в Казани

7 часов назад

Один раз в день – это запор? Хирург-проктолог из Казани отвечает на деликатные вопросы, которые вы стесняетесь задавать

отрава от тараканов эффективная отзывы

Не у нас

6 часов назад

Российские фигуристы были на борту разбившегося пассажирского самолёта в США

Новости России

3 дня назад

Находят хобби и раскрывают душу

юридический переводчик в Новосибирске

Не у нас

10 часов назад

В США самолëт упал в воду при заходе на посадку

Не у нас

день назад

В Африке выявили загадочные руины: ученые ведут исследование древнего города

Не у нас

19 часов назад

9-летний казахский вундеркинд разработал действующую модель АЭС

Не у нас

22 часа назад

Взрыв будет, как 50 ядерных ударов по Хиросиме: к Земле стремительно несется опасный астероид

Не у нас

21 час назад

Настоящий апокалипсис: Землю накроет мощнейшая магнитная буря уже летом 2025 года
Новости Казани
день назад

Эксперт КФУ Михаил Абрамский ответил, безопасна ли «оплата по лицу»

На фоне роста популярности дипфейков проблема у...

Не у нас

49 минут назад

Смертельно опасную бактерию нашли в курице, которую ввозят в РФ из Казахстана

Интересное в Казани

24 минуты назад

"Сначала плавать, потом ходить?": казанские мамы-врачи рассказали, как вода помогла их малышам развиваться

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане суд рассматривает дело о таксисте, который травил пассажиров

Новости Татарстана

час назад

59-летний татарстанец, из-за которого в ДТП погиб его друг, окажется в суде
В Казани "Лада" перевернулась и улетела в сугро...
Новости Казани
2 часа назад

В Казани "Лада" перевернулась и улетела в сугроб после ухода от погони ДПС

Новости Казани

2 часа назад

Музей Спасской башни Казанского Кремля закроют до 17 февраля

Новости Казани

2 часа назад

В Казани уже к 2027 году могут достроить 4 станции метро

Не у нас

2 часа назад

Жена отправила мужу СМС из самолета за пару минут до крушения в США
Как не заблудиться в красивых обещаниях: изнанк...
Интересное в Казани
6 дней назад

Как не заблудиться в красивых обещаниях: изнанка современной стоматологии в Казани