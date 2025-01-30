Сегодня необходимость дополнительных усилий для развития ребенка уже не вызывает вопросов. Времена, когда малышей туго пеленали на первые месяцы жизни, остались в прошлом. Современные родители в Казани имеют доступ к множеству возможностей, которые помогают развивать ребенка практически с рождения. И, действительно, это разнообразие иногда вызывает растерянность. Курсы массажа, развивающие игры, раннее обучение плаванию — как понять, что лучше для вашего малыша?

Редакция ProKazan поговорила с мамами, которые не только сами воспитывают детей, но и имеют медицинское образование. Эти женщины рассказали, почему для своих малышей они выбрали грудничковое плавание и как занятия в воде помогают гармоничному развитию ребенка.

Анастасия, детский психолог и нутрициолог

Анастасия — мама троих детей: 13-летней дочери, 3-летнего сына и 4-месячного малыша. Как детский психолог и нутрициолог, она прекрасно знает, что именно раннее развитие формирует 80% будущего интеллектуального и физического потенциала ребенка.

"Когда моя старшая дочь была маленькой, мы долго искали бассейн для оздоровления, но такие занятия предлагались только детям с 4 лет. Когда я была в ожидании второго ребенка, мы узнали, что в Казани открывается центр грудничкового плавания Mama’more. Это оказалось настоящей удачей — всего 15 минут пешком от дома".

Анастасия вспоминает, как восторг начался задолго до первого занятия: "Нас встретили вежливые администраторы, основательница центра Mama’more Ева Дмитриевна провела экскурсию, угостила кофе. Особое внимание уделили безопасности: рассказали о фильтрации воды и продуманных зонах для малышей. Меня это полностью убедило."

Занятия включали в себя воздушную гимнастику, элементы массажа и упражнения в воде. "Особо запомнились ныряния. Главное — дождаться готовности ребенка, он сам это транслировал. Безумно понравилась мотивация к ныркам. На дно ванны помещались предметы и ребенку нужно было их достать. Он был, как маленький водолаз в поисках сокровищ! Счастью не было предела, если все игрушки были найдены".

Анастасия также отмечает, что для нее как для мамы это был первый опыт, и все воспринималось с интересом. "Когда Никита был совсем малышом, ему очень нравилась гимнастика в воде. Для меня было важно наблюдать, как мой ребенок реагирует на слова тренера и выполняет задания".

Анастасия подчеркивает, что регулярные занятия помогли ее сыну избавиться от мышечного тонуса, а наблюдательные тренеры в Mama’more всегда подсказывали, как работать с ребенком дома.

Подарите своему малышу незабываемые впечатления от первых заплывов! Запишитесь на бесплатное пробное занятие в центре Mama’more с промокодом ПРОКАЗАН и убедитесь, что плавание — это не только полезно, но и комфортно. Акция действует для детей до 6 месяцев.

Ильсия, врач-педиатр-инфекционист

Ильсия водила на грудничковое плавание своих младших детей — с третьим ребенком занятия начались с двух месяцев, с четвертым — с трех.

"Я заметила резкий скачок в развитии у детей. В другом центре мне не понравились методы работы, поэтому я искала место, где бы учитывались потребности ребенка. Здесь с нами проводили гимнастику, массаж, а занятия проходили в спокойной и дружелюбной атмосфере".

Ильсия отмечает, что даже периоды капризов, связанные с прорезыванием зубов, не мешали детям наслаждаться плаванием. "После занятий они лучше спали, ели, а самое главное — активно развивались".

Мечтаете, чтобы ваш малыш с радостью освоил воду? В Mama’more особое внимание уделяют безопасности: вода проходит многоуровневую фильтрацию, чтобы занятия были не только увлекательными, но и максимально безопасными для малышей. С промокодом ПРОКАЗАН первое занятие — бесплатно! Акция действует для детей до 6 месяцев.

Алия, известный в Казани врач-гинеколог-онколог

Алия — успешный врач-гинеколог и онколог, а с недавних пор — молодая мама. Ее дочери Мире всего пять месяцев, она уверенно развивается и радует маму новыми навыками.

"Мы начали заниматься плаванием в Mama’more, когда дочери было чуть больше 40 дней. Поначалу ей было немного непривычно, но благодаря поддержке тренеров мы продолжили. Теперь я вижу, как доченька наслаждается каждым занятием."

Алия подчеркивает, что для нее как для врача важны закаливание и укрепление иммунитета. "В три месяца Мира перевернулась, в четыре уже начала пытаться ползти. Сильная спина, крепкие руки — все это заслуга плавания".

Она добавляет, что профессионализм тренеров стал одним из ключевых факторов: "Это не просто специалисты, а люди с глубокими знаниями и опытом, которые создают комфортную атмосферу и помогают с любыми вопросами".

Грудничковое плавание: выбор осознанных родителей

Истории Анастасии, Алии и Ильсии ярко показывают, как грудничковое плавание влияет на развитие малышей. Уже спустя первые месяцы занятий дети демонстрируют заметный прогресс: укрепляются мышцы, развивается координация. Мамы доверились экспертному мнению, выбрав занятия грудничковым плаванием в Mama’more, и убедились в том, что это действительно работает.