Autonews назвал наиболее безумные автомобильные проекты в мире

Автомобильные производители на протяжении десятилетий создавали экспериментальные машины, которые поражали публику необычным внешним видом и техническими возможностями. Среди них встречались автомобили-амфибии, трехколесные спорткары, транспорт из биоразлагаемых материалов и концепты с реактивными двигателями. После презентации нового летающего спорткара Tesla Roadster эксперты вспомнили самые необычные разработки автомобильной промышленности. Об этом сообщает Autonews.ru.

Chrysler TurboFlite: автомобиль с кабиной истребителя

В 1961 году американская компания Chrysler представила экспериментальную модель TurboFlite, которая заметно отличалась от серийных автомобилей своего времени.

Над внешностью машины работал известный дизайнер Вирджил Экснер. Этот проект стал одной из последних его разработок для американского производителя.

Главной особенностью автомобиля оказался прозрачный стеклянный колпак, напоминающий кабину военного самолета.

В конструкции также использовались необычные передние крылья, откидывающиеся боковые стекла и массивное заднее антикрыло.

Однако футуристическая внешность была не единственным отличием прототипа.

Инженеры установили на TurboFlite газотурбинный двигатель нового поколения. Таким образом, автомобиль демонстрировал не только дизайнерские решения, но и перспективные технологии силовых установок.

Chevrolet Astro III: трехколесный автомобиль с авиационным двигателем

В 1969 году компания Chevrolet показала концептуальную машину Astro III.

По своему внешнему виду разработка больше напоминала небольшой реактивный самолет, чем привычный легковой автомобиль.

Особенностью конструкции стало наличие трех колес. При этом посадка водителя и пассажира осуществлялась через открывающуюся переднюю часть кабины.

В качестве силовой установки использовался газотурбинный двигатель Allison 250-C18 мощностью 317 лошадиных сил.

Первоначально такие моторы предназначались для вертолетной техники.

Создание экспериментального автомобиля проходило под руководством Джона Делореана, который в тот период возглавлял подразделение Chevrolet.

Позднее инженер и предприниматель основал собственную автомобильную компанию, получившую его фамилию.

Mazda RX500: спортивный автомобиль с необычными дверями

Японская компания Mazda представила экспериментальный спорткар RX500 в 1970 году.

Модель получила клиновидный кузов с выраженными угловатыми линиями, что заметно отличало ее от автомобилей того периода.

Особое внимание привлекали двери, открывавшиеся вверх и вперед. Подобную конструкцию обычно называют дверями типа «крыло бабочки».

Под кузовом находился двухсекционный роторно-поршневой двигатель мощностью около 250 лошадиных сил.

Автомобиль создавался для демонстрации возможностей роторных моторов и перспективных решений в области безопасности.

Инженеры также предусмотрели необычную систему задних световых сигналов, позволяющую другим участникам движения понимать, ускоряется машина или замедляется.

Несмотря на интерес публики, RX500 остался экспериментальной разработкой и не поступил в серийное производство.

Alfa Romeo Navajo: спорткар из стекловолокна

В 1976 году итальянское дизайнерское ателье Bertone представило концептуальный автомобиль Alfa Romeo Navajo.

Машина получила низкий кузов с резкими геометрическими линиями, характерными для футуристических проектов 1970-х годов.

При создании внешних панелей использовалось стекловолокно, позволившее реализовать необычные дизайнерские решения.

Еще одной особенностью стали экспериментальные элементы оформления салона и приборной панели.

Автомобиль демонстрировал представления конструкторов о том, как могут выглядеть спортивные машины будущего.

Несмотря на оригинальность проекта, серийного продолжения Navajo не получил.

Citroën Karin: автомобиль в форме пирамиды

Французский производитель Citroën удивил посетителей Парижского автосалона 1980 года концептом Karin.

Главной особенностью машины стал кузов, напоминающий усеченную пирамиду.

Автомобиль получил необычное остекление и резкие геометрические формы, благодаря которым выглядел скорее как транспорт из фантастического фильма.

Интерьер также отличался от традиционной компоновки легковых машин.

Водительское место располагалось по центру салона, а пассажирские кресла находились по бокам.

Подобное решение позволяло создать нестандартную организацию внутреннего пространства.

Внешность Citroën Karin перекликается с дизайнерскими подходами, которые спустя десятилетия стали использоваться при создании экспериментальных электромобилей.

Renault Racoon: внедорожник, способный передвигаться по воде

В 1992 году компания Renault представила концепт Racoon, рассчитанный на эксплуатацию в сложных дорожных условиях.

Разработка сочетала возможности внедорожника и амфибии.

Благодаря специальной конструкции автомобиль мог передвигаться не только по суше, но и по воде.

Инженеры предусмотрели систему изменения дорожного просвета, позволяющую адаптировать машину к различным препятствиям.

Под капотом находился трехлитровый двигатель.

Внешне автомобиль напоминал транспортное средство для экспедиций в труднодоступных районах.

Несмотря на необычные технические возможности, Renault Racoon так и остался демонстрационным проектом.

Thrust SSC: машина, преодолевшая скорость звука

Одним из наиболее впечатляющих достижений автомобильной инженерии стал британский реактивный аппарат Thrust SSC.

В отличие от обычных легковых машин, этот транспорт создавался исключительно для установления рекорда скорости на суше.

15 октября 1997 года он достиг скорости 1227,985 километра в час.

Благодаря этому Thrust SSC стал первым наземным транспортным средством, официально преодолевшим звуковой барьер.

Для достижения рекордного результата инженеры использовали реактивные двигатели.

Конструкция машины существенно отличалась от привычных автомобилей и была рассчитана на движение по специально подготовленной поверхности.

Установленный рекорд стал важным событием в истории скоростных наземных испытаний.

Toyota i-unit: компактный транспорт из биоразлагаемых материалов

В 2005 году японская компания Toyota представила необычное индивидуальное транспортное средство i-unit.

Внешне разработка напоминала футуристическое кресло или небольшую детскую коляску.

Главной задачей проекта было продемонстрировать альтернативный подход к организации персональной мобильности.

Аппарат мог изменять положение корпуса в зависимости от скорости движения.

В вертикальном положении он предназначался для передвижения среди пешеходов, а при переходе в горизонтальное положение обеспечивал более устойчивую посадку.

В движение устройство приводилось электрической силовой установкой.

Для управления использовались специальные рычаги, напоминающие игровые устройства.

Еще одной особенностью стало применение материалов растительного происхождения, способных к биологическому разложению.

Таким образом, Toyota стремилась объединить компактность, электрическую тягу и экологические технологии.

Mercedes-Benz Vision AVTR: автомобиль по мотивам «Аватара»

В 2020 году компания Mercedes-Benz представила экспериментальный электромобиль Vision AVTR.

Источником вдохновения для разработчиков стал фантастический фильм Джеймса Кэмерона «Аватар».

Автомобиль получил плавные линии кузова и необычное оформление салона, напоминающее природные формы планеты Пандора.

В интерьере использовались материалы, полученные в том числе путем переработки сырья.

Особое внимание инженеры уделили взаимодействию человека с транспортным средством.

Вместо привычного рулевого колеса и традиционных органов управления концепт получил центральный управляющий элемент.

Также разработчики предусмотрели систему подсветки, способную реагировать на сердцебиение человека.

Электрическая силовая установка дополняла необычный технический облик автомобиля.

Проект демонстрировал представления Mercedes-Benz о возможном развитии транспорта и взаимодействии водителя с электронными системами.

Tesla Roadster: летающий электромобиль нового поколения

Одной из самых обсуждаемых автомобильных премьер октября 2026 года стала презентация нового Tesla Roadster.

Американская компания продемонстрировала экспериментальный спортивный электромобиль, способный кратковременно отрываться от земли.

Для этого разработчики применили специальные реактивные устройства, работающие на сжатом газе.

Во время презентации машина выполнила несколько необычных маневров, включая движение по крутой рампе и кратковременный полет.

Кроме того, производитель продемонстрировал высокие динамические характеристики автомобиля.

В ходе испытательного показа Roadster разогнался до 96 километров в час примерно за 0,81 секунды.

Однако представленные возможности пока относятся к демонстрационному образцу.

Начало серийного производства запланировано на 2028 год, а возможность эксплуатации летающей модификации на дорогах общего пользования остается неопределенной.

Таким образом, история автомобилестроения включает множество проектов, которые выходили далеко за пределы привычных представлений о транспорте.

Одни разработки демонстрировали необычный дизайн, другие испытывали альтернативные двигатели, экологические материалы или новые способы передвижения.

Хотя большинство таких машин не стали серийными, они позволили производителям проверить технологические решения и показать собственное видение автомобильного будущего.

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