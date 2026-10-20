Лисы массово заняли дворы в регионах РФ, угрожают жителям

Жители разных регионов России все чаще встречают диких лис рядом с жилыми домами, на детских площадках и городских улицах. Хищники ищут еду возле мусорных контейнеров, приближаются к людям и иногда нападают на домашних животных. Особенно заметно увеличилась численность лис в Московской области, где за последние несколько лет их стало примерно на 40% больше. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал «ШОТ».

В каких регионах России стали чаще замечать лис

Сообщения о появлении диких животных поступают из разных частей страны. Лис замечают не только в сельской местности, но и в крупных городах, где они постепенно привыкают к соседству с человеком.

По информации журналистов, хищников встречали в Москве и Подмосковье, Краснодарском, Ставропольском и Пермском краях, Самарской области, Башкирии и Татарстане.

Также случаи появления животных зафиксированы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В некоторых населенных пунктах лисы заходят во дворы многоквартирных домов, обследуют мусорные площадки и приближаются к территориям, где гуляют дети.

В Петербурге и Ленинградской области жители сообщали о хищниках, охотящихся на кошек и ворон. При этом животные могут появляться даже на оживленных городских улицах.

Численность лис в Подмосковье увеличилась на 40%

Наиболее заметный рост популяции, согласно опубликованным сведениям, наблюдается в Московской области.

Представитель президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов рассказал, что за несколько лет количество лис в регионе выросло приблизительно с 3,5 тысячи до 5 тысяч особей.

Таким образом, численность хищников увеличилась примерно на 40%.

По словам специалиста, увеличение популяции сопровождается более частыми встречами животных с людьми.

Лисы осваивают территории рядом с населенными пунктами, поскольку там могут находить доступные источники пищи.

При этом рост численности в Подмосковье не означает, что аналогичные показатели зафиксированы во всех российских регионах.

Почему дикие лисы выходят к людям

Одной из причин появления хищников в населенных пунктах специалисты называют сезонные изменения в поведении животных.

Лисята, родившиеся весной, постепенно взрослеют и покидают родительские территории.

Молодые особи начинают самостоятельно искать пищу и подходящие места для обитания. Во время таких перемещений они могут приближаться к поселкам и городским окраинам.

Дополнительное влияние оказывает активная застройка территорий, ранее использовавшихся дикими животными.

По мере изменения природных участков хищникам приходится осваивать новые пространства и приспосабливаться к соседству с человеком.

Еще одним привлекательным фактором становится наличие легкодоступной еды.

Лисы находят пищевые отходы возле мусорных контейнеров, охотятся на мелких грызунов и иногда получают угощения от местных жителей.

Если животное регулярно кормят, оно может привыкнуть к людям и перестать их избегать.

В дальнейшем такие хищники способны возвращаться к жилым домам в надежде снова получить пищу.

Чем опасны встречи с дикими лисами

Специалисты предупреждают, что внешне спокойное поведение лисы не гарантирует безопасности контакта.

Дикие животные могут быть переносчиками различных инфекционных заболеваний, в том числе бешенства.

Особую опасность представляют укусы, царапины и попадание слюны зараженного животного на поврежденную кожу или слизистые оболочки.

Поэтому приближаться к лисам, пытаться погладить их или предлагать еду не рекомендуется.

Не следует также позволять домашним питомцам контактировать с дикими хищниками.

Если произошел укус или другой потенциально опасный контакт, поврежденный участок необходимо тщательно промыть водой с мылом и незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

При подозрении на заражение бешенством врач определит необходимость экстренной профилактической вакцинации.

В московском парке «Царицыно» лисы перестали бояться людей

Ранее сообщения о необычном поведении диких животных поступали из московского парка «Царицыно».

Посетители замечали лис, которые свободно передвигались рядом с прогулочными дорожками и практически не реагировали на присутствие человека.

Одно из таких животных удалось снять на видео журналисту.

Специалисты объясняли, что привыкание к городской среде и регулярные контакты с людьми могут снижать естественную осторожность хищников.

Однако подобное поведение не делает лис домашними или безопасными животными.

Даже внешне дружелюбный зверь способен укусить человека, особенно если испугается или почувствует угрозу.

В Алтайском крае бешеная лиса напала на людей

Об опасности контактов с дикими животными свидетельствует происшествие в городе Камень-на-Оби Алтайского края.

В конце января 2026 года там обнаружили лису, зараженную бешенством.

Животное проявляло агрессивное поведение и нападало на людей и собак.

После происшествия в медицинское учреждение обратились пять человек, в том числе несовершеннолетний.

Пострадавшим назначили профилактические прививки против бешенства.

Кроме того, ветеринарные специалисты вакцинировали шесть собак, которые контактировали с зараженным хищником и получили повреждения.

Позднее лабораторные исследования подтвердили наличие возбудителя бешенства у лисы.

На территории вокруг места происшествия в Каменском районе ввели карантинные ограничения.

Под специальные меры попал участок радиусом 520 метров. Ограничения предусматривали проведение ветеринарных мероприятий для предотвращения распространения инфекции.

Что делать при появлении лисы возле дома

При встрече с диким животным специалисты рекомендуют соблюдать осторожность и не пытаться устанавливать с ним контакт.

Не следует приближаться к хищнику, загонять его в угол или пытаться самостоятельно поймать.

Особенно важно объяснить детям, что лиса остается диким животным, даже если выглядит спокойной и не убегает при появлении человека.

Владельцам собак и кошек рекомендуется избегать контактов питомцев с лесными хищниками и следить за своевременностью профилактических прививок.

Кроме того, не стоит оставлять на улице пищевые отходы и специально подкармливать лис, поскольку доступная еда привлекает их к жилым домам.

Таким образом, увеличение численности животных в отдельных регионах, сезонное расселение молодых особей и доступность пищи способствуют более частым встречам лис с людьми.

При этом близкое соседство с дикими хищниками требует соблюдения мер безопасности, особенно в районах, где ранее выявлялись случаи бешенства.

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