Минниханов заслушал доклады о защите критически важных объектов

В Татарстане прошли заседания Совета Безопасности республики и антитеррористической комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса РТ. Оба совещания провел Рустам Минниханов.

Участники обсудили меры антитеррористической защиты. На заседаниях также шла речь об исполнении поручений Президента России. Эти поручения касаются защиты критически важных объектов.

Рустам Минниханов заслушал доклады по обозначенным темам. В пресс-службе Раиса РТ уточнили, что совещания были посвящены вопросам антитеррористической защищенности и выполнению поручений федерального центра по защите критически важных объектов.