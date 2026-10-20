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Только сосны, вода и песок: прикамские нефтепроводчики очистили берег озера в Татарстане

Служба новостей Автор статьи
Волонтеры «Транснефть – Прикамье» в очередной р...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть - Прикамье"

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Волонтеры «Транснефть – Прикамье» в очередной раз стали участниками масштабной экологической акции – субботника на берегу озера Изумрудное в Казани, организованного в рамках всероссийских акций «Зеленая Россия» и «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».

Всего в мероприятии участвовало около 500 человек - активисты молодежного движения «Будет чисто», студенты, школьники, сотрудники природоохранных ведомств и неравнодушные жители Казани. Особую роль в субботнике сыграли дайверы Русского географического общества в Республике Татарстан, обследовав и очистив дно водоема.

Итог субботника – 278 мешков мусора, рассортированного по фракциям. Для участников акции также прошли тематические квесты и мастер-классы по изготовлению экобрелка и сбору спилс-карты Татарстана.

Для казанцев и гостей города Изумрудное — популярное место отдыха, окруженное сосновым бором. Озеро образовалось на месте бывшего песчаного карьера благодаря подземным ключам, которые наполнили котлован. Название озеро получило за удивительный бирюзово-изумрудный оттенок воды, особенно заметный в солнечную погоду.

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