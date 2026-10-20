Новости Татарстана

Ремонт судебных участков Татарстана получит более 1,3 млрд рублей за пять лет

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане на капремонт судебных участков за ...

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Ежегодный бюджет капитального ремонта судебных участков Татарстана вырос с 50 до 260 млн рублей. Такое решение принял Раис республики Рустам Минниханов. Об этом на Правительственном часе в Госсовете РТ рассказал министр юстиции республики Рустем Загидуллин, сообщили в пресс-службе Минюста Татарстана.

За пять лет на эти цели направят свыше 1,3 млрд рублей. Деньги уже начали работать: в 2026 году капитально отремонтировали 11 зданий судебных участков. Для сравнения, столько же объектов привели в порядок за предыдущие шесть лет, подчеркнул Загидуллин.

Обновление участков идет каждый год. В 2025-м работы завершили в Менделеевском и Алексеевском районах, а в Арском довели до конца то, что начинали годом ранее. Еще в начале 2025 года мировые судьи Муслюмовского района перебрались в новое здание.

В отремонтированных зданиях появляется все нужное для работы судей: залы заседаний, совещательные комнаты, архивы, серверные и конвойные помещения. Сотрудникам и посетителям ставят кондиционеры, тепловые завесы и камеры хранения.

Отдельная задача — доступность для маломобильных граждан. Для них монтируют пандусы, делают шире дверные проемы, переоборудуют санузлы. Площадь судебных участков тоже растет: за 2025–2026 годы она увеличилась на 564 кв. метра.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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