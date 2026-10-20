Новости Татарстана

Нацпроекты в Татарстане получили 75% годового финансирования

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане за январь–сентябрь 2026 года освои...

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С начала 2026 года в Татарстане на десять национальных проектов направили 40,8 млрд рублей. Это 75% от суммы, предусмотренной на весь год. Об этом сообщили в Министерстве финансов республики.

Дороже всего обошлась программа «Инфраструктура для жизни»: на нее ушло 15,8 млрд рублей, или 74% плана. По направлению «Семья» расходы достигли 12,6 млрд рублей (73%). На проект «Молодежь и дети» выделили 6,5 млрд рублей, здесь показатель выше — 87%.

Полностью профинансировали «Беспилотные авиационные системы» — 2 млрд рублей. А вот «Продолжительная и активная жизнь» пока исполнена на 55%: на нее пришлось 1,1 млрд рублей.

В республиканском бюджете на 2026 год на национальные проекты заложено 54,7 млрд рублей. Из этой суммы 29,1 млрд приходится на федеральные деньги, 25,6 млрд — на республиканские.

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