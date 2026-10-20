Находящиеся в Париже россияне сообщили, как прошли погромы во время отдыха

Российские туристы, находящиеся во французской столице, столкнулись с последствиями массовых протестов, сопровождавшихся поджогами, погромами и повреждением городского имущества. На улицах Парижа остаются следы беспорядков, работа общественного транспорта нарушена, а некоторые путешественники опасаются за свою безопасность. Особенно сложная обстановка, по словам очевидцев, сложилась в центральных районах города. Об этом сообщает РБК со ссылкой на находящихся во Франции россиян.

Российские туристы рассказали об обстановке в Париже

Массовые выступления, прошедшие во Франции 17 октября 2026 года, заметно повлияли на повседневную жизнь столицы.

По словам одной из российских путешественниц, первоначально забастовка была запланирована на один день. Однако последовавшие за ней случаи вандализма и разгромы торговых заведений продолжались еще несколько суток.

Туристка рассказала, что сами протесты практически не нарушили ее планы на отдых. Тем не менее атмосфера в Париже стала менее комфортной, особенно в вечернее время.

Наибольшие разрушения, по наблюдениям россиянки, произошли на правом берегу Сены, где расположено множество магазинов и дорогих бутиков.

На улицах можно встретить сгоревшие велосипеды, поврежденные мусорные контейнеры и разбитые витрины. Стены некоторых зданий оказались покрыты надписями.

При этом городские службы стараются оперативно устранять последствия беспорядков.

Путешественница отметила, что уборка проводится достаточно быстро, несмотря на значительное количество поврежденных объектов.

Однако неопределенность относительно продолжительности протестов продолжает вызывать беспокойство у отдыхающих.

Жители Парижа пожаловались на поврежденные магазины

Директор по развитию парижской компании по сопровождению путешественников «Фор Сизонс Вояж» Анастасия Рикеза также рассказала о сложной ситуации во французской столице.

По ее оценке, масштабы разрушений оказались значительными и затронули прежде всего торговую сферу.

Особенно тяжелые последствия, считает она, испытывают владельцы небольших предприятий, чьи магазины пострадали во время погромов.

Рикеза подчеркнула, что повреждения имущества создают серьезные трудности для предпринимателей, которым приходится восстанавливать торговые помещения и возвращаться к обычному режиму работы.

Кроме того, беспорядки повлияли на передвижение жителей и гостей города.

В Париже возникли проблемы с метро и такси

Одним из наиболее ощутимых последствий протестов стали транспортные ограничения.

По словам Анастасии Рикезы, во время беспорядков возникли серьезные перебои в работе метрополитена.

При этом вызвать такси также оказалось затруднительно.

Дополнительные опасения вызывает сохранность личных автомобилей, оставленных на городских улицах.

Рикеза рассказала о случае, произошедшем с ее деловыми партнерами. После посещения ресторана они обнаружили повреждения припаркованной машины.

Неизвестные разбили автомобильные стекла с трех сторон. По словам собеседницы издания, нанесенный ущерб оценили примерно в 4,5 тысячи евро.

Подобные происшествия, по мнению Рикезы, усиливают беспокойство горожан и путешественников за сохранность имущества.

Туристы столкнулись с закрытием достопримечательностей

Массовые выступления отразились и на работе популярных культурных объектов.

Как сообщила Анастасия Рикеза, посетители не смогли попасть в Лувр даже при наличии заранее приобретенных билетов.

Ограничения создали дополнительные неудобства для туристов, которые заблаговременно составляли экскурсионные программы.

В связи с нестабильной обстановкой организаторам путешествий приходится пересматривать запланированные маршруты и исключать из них районы, где сохраняется опасность столкновений.

Некоторым клиентам также предлагают дополнительные меры безопасности.

При этом необходимость корректировать программу возникает уже после приобретения билетов и бронирования гостиниц, что осложняет организацию отдыха.

Местные жители помогают устранять последствия погромов

Несмотря на сложную обстановку, жители Парижа принимают участие в восстановлении порядка.

По словам Рикезы, добровольцы выходят на улицы, помогают собирать мусор и очищать территории, пострадавшие во время беспорядков.

Горожане стараются как можно быстрее вернуть привычный облик общественным пространствам.

Однако представитель туристической отрасли призналась, что в нынешних условиях ей сложно чувствовать себя полностью защищенной.

По ее оценке, возможности служб безопасности не всегда оказываются достаточными для предотвращения повреждений имущества и других происшествий.

Рикеза считает, что туристам необходимо учитывать сохраняющиеся риски и быть готовыми к неожиданным изменениям планов.

Стоит ли россиянам отменять поездки во Францию

На фоне происходящего представители туристической отрасли не фиксируют массовых отказов россиян от уже забронированных путешествий.

По информации Ассоциации туроператоров России, клиенты компании «Русский Экспресс» не обращались с просьбами отменить предстоящие поездки из-за протестов.

Вместе с тем количество новых заявок на туры и размещение во Франции снизилось приблизительно на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анастасия Рикеза рекомендует путешественникам внимательнее оценивать обстановку перед посещением Парижа.

По ее мнению, при наличии возможности поездку можно перенести на более спокойное время. Однако полностью отказываться от знакомства с французской столицей она не предлагает.

Туристам советуют заранее изучать ситуацию в городе, избегать районов проведения демонстраций и учитывать возможные ограничения в работе транспорта.

Таким образом, массовые протесты осложнили отдых российских путешественников во Франции, однако не привели к массовой отмене поездок. Основные трудности связаны с транспортными перебоями, закрытием отдельных достопримечательностей и опасениями за личную безопасность.

Может быть интересно: