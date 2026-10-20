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Агроэкспорт: РФ в 2026 году отправила в Сирию 300 тыс. тонн пива

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Российские производители значительно нарастили поставки безалкогольного пива на сирийский рынок. За январь — август 2026 года объем экспорта превысил 300 тысяч тонн, а стоимость отгруженной продукции составила более 200 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели увеличились почти в 16 раз. Об этом сообщает «Новости Mail» со ссылкой на «Интерфакс» и данные федерального центра «Агроэкспорт».

Сколько безалкогольного пива Россия поставила в Сирию

По оценкам специалистов федерального центра «Агроэкспорт», за первые восемь месяцев 2026 года российские предприятия отправили в Сирию свыше 300 тысяч тонн безалкогольного пива.

В денежном выражении стоимость поставок превысила 200 млн долларов.

Таким образом, экспорт этой продукции продемонстрировал существенный рост как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

В центре отметили, что по сравнению с январем — августом 2025 года объем и стоимость поставок увеличились приблизительно в 16 раз.

При этом российские производители начали экспортировать безалкогольное пиво на сирийский рынок только в 2025 году.

За весь прошлый год в Сирию было отправлено около 80 тысяч тонн такой продукции. Общая стоимость экспорта тогда составила 50 млн долларов.

Следовательно, всего за восемь месяцев 2026 года российские компании поставили в Сирию более чем в 3,75 раза больше безалкогольного пива, чем за весь предыдущий год.

В денежном выражении аналогичное сравнение показывает увеличение более чем в четыре раза.

Какие еще российские продукты поставляют в Сирию

Помимо безалкогольного пива, Россия продолжает экспортировать в Сирию другие товары агропромышленного комплекса.

В частности, в перечень поставляемой продукции входят подсолнечное масло и пшеница.

Также российские производители отправляют сирийским покупателям сладкие газированные напитки.

Кроме перечисленных товаров, в структуре экспорта присутствуют и другие виды сельскохозяйственной и пищевой продукции.

При этом конкретные объемы и стоимость поставок пшеницы, подсолнечного масла и газированных напитков в опубликованном сообщении не уточняются.

Как изменился российский экспорт на сирийский рынок

Приведенные «Агроэкспортом» данные показывают значительное увеличение поставок безалкогольного пива за сравнительно небольшой период.

Если в 2025 году российские компании только начали экспортировать эту продукцию в Сирию, то уже в январе — августе следующего года объем отгрузок превысил показатели за весь предыдущий год.

Особенно заметной оказалась динамика при сравнении одинаковых восьмимесячных периодов. В этом случае специалисты зафиксировали увеличение почти в 16 раз.

Таким образом, безалкогольное пиво стало одним из товаров российского агропромышленного экспорта, поставки которого в Сирию существенно выросли в 2026 году.

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