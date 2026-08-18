Apple предписали убрать помехи для сторонних приложений на iPhone и iPad
Apple согласилась изменить применение правил прозрачности отслеживания приложений на территории Европейского союза после расследования немецкого антимонопольного регулятора. Ранее компанию обвиняли в более мягком подходе к собственным приложениям по сравнению со сторонними разработчиками, пишет 3DNews.
Инициатива Apple в сфере конфиденциальности была создана для того, чтобы владельцы iPhone могли лучше контролировать использование своих персональных данных.
Суть правил заключается в том, что приложения должны запрашивать согласие пользователя на отслеживание его активности. Это должно ограничивать сбор и передачу данных без понятного и осознанного разрешения.
При этом Apple критиковали за то, что аналогичные запросы не показывались в ее собственных приложениях для iPhone. В компании объясняли это тем, что ее сервисы якобы не используют тот вид отслеживания, который регулируется этими правилами.
Однако расширение рекламного направления Apple вызвало дополнительные вопросы к такому подходу.
Ранее немецкие издатели пожаловались на действия компании национальному антимонопольному регулятору. После этого Apple пришлось согласиться на изменение политики применения правил отслеживания.
По согласованному решению, окна с запросом согласия, которые видят пользователи сторонних приложений, должны стать визуально и лингвистически нейтральными.
Регулятор счел, что прежние формулировки и оформление могли подталкивать пользователей к отказу от отслеживания.
Кроме того, сторонним разработчикам разрешат объединять обязательный запрос Apple с собственным запросом по защите данных. Это позволит не показывать пользователю два отдельных уведомления подряд.
На выполнение требований у Apple есть четыре месяца. Соблюдение новых условий будут контролировать в течение семи лет.
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